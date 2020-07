Riasztották a görög haditengerészetet, mert a törökök földgázkutató műveleteiről értesültek

A görög haditengerészet "fokozott készenléti állapotban" van, mert az utóbbi időben az Égei-tenger felségvizeinél török ​​gázlelő tevékenységekre lettek figyelmesek - írja a G4media az AFP hírügynökség forrásaira hivatkozva . A görök egységeket kedden riasztották, és készek "bárminemű tevékenységre reagálni" - adta hírül a fentebb említett forrás. A feszült hangulat azért robbant ki, mert Törökország még januárban kijelentette: a Földközi-tenger keleti részén megkezdi a szénhidrogének utáni kutatást a líbiai kormánnyal november végén aláírt megállapodás utáni, kizárólagos török gazdasági övezetté nyilvánított területen. Athén azonban hevesen tiltakozott, mert nemzetközi jogba ütközőnek minősítette a tengeri joghatóságra vonatkozó török-líbiai egyezményt. Az esetet az Egyesült Államok, Németország és az EU is elítélte. (g4media, hírszerk.)

