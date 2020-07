Menesztették az Index főszerkesztőjét

Az Index.hu Zrt igazgatósága mérlegelte az elmúlt időszak eseményeit, és az igazgatóság elnöke szerdán kezdeményezte Dull Szabolcs főszerkesztő munkaviszonyának rendes felmondással történő megszüntetését – áll a a HVG.hu által is megismert levélben, amit a lap munkatársainak küldtek.



Az Indexnél kialakult helyzetről bővebben itt írtunk!



Ezt a levelet Bodolai László elnök úgy folytatja, további intézkedésként a korábban megüresedett vezérigazgatói posztra Szombathy Pál igazgatósági tagot kérte fel, valamint szerdán bekerült a társaság igazgatóságába Sztankóczy András, jogász, újságíró is.



Az igazgatóságban a megüresedett két hely egyikét betöltő Sztankóczy András jelenleg a Válasz Online egyik szerzője, Szombathy Pál igazgatósági tag pedig a Pusztay András, majd Ződi Zsolt által megüresedett vezérigazgatói posztot veszi át.



Bodolai László az Index munkatársaihoz eljuttatott tájékoztató levelében kiemelte, hogy „az Index politikai függetlensége nem volt és most sincs veszélyben, jelenleg egy belső aggódás által generált bizonytalanság gazdasági hatása a legnagyobb veszély, ami a lapra leselkedik.”



Az utóbbi napok megmutatták, hogy a főszerkesztőnek nem volt módja a piaci helyzetet kedvezőtlenül befolyásoló belső folyamatokat megállítani vagy kontrollálni, ezért döntöttem a menesztéséről – indokolta döntését Bodolai.



A következő főszerkesztő személyéről az igazgatóság később dönt. (hvg.hu/444.hu)

