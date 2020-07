Hadat üzent a Twitter a Qanon-hívőknek, már több mint 7000 fiókot töröltek

Több mint 7000 Twitter-fiókot blokkolt le teljesen a vállalat azok közül, amelyeket a Qanon néven elhíresült összeesküvéselmélet-halmaz tanainak terjesztésére használtak fel.



A Qanon-hívők általában úgy gondolják, hogy Trump azon fáradozik, hogy titokban leleplezze a Washingtont a markaiban tartó háttér-hatalmakat, éppen ezért előszeretettel osztanak meg olyan elméleteket, amelyek ezt a feltétételezést hivatottak erősíteni.



A közösségi oldal azt is közölte, hogy a jövőben az ilyen fiókok letiltása mellett nem fognak többé a Qanonhoz köthető tartalmakat ajánlani, és blokkolni fogják az ezekre mutató linkeket is. A Twitter azzal indokolta döntését, hogy így akadályozzák meg az "offline károkozást".



Világszerte összesen kb. 150 ezer fiókot fog érinteni a Twitter szigorítása. A Qanon-hívőkről azt érdemes tudni, hogy az összeseküvéselméleteik központjában leggyakrabban Barack Obama egyoki elnök, a Rothschild család, Soros György és a hollywoodi filmipar áll, de Clintonékat is előszeretettel használják. (hírszerk.)

