Egy németországi farm 19 román vendégmunkása fertőződött meg koronavírussal

A román külügyminisztérium kedden közölte, hogy egy németországi farmon dolgozó román vendégmunkások közül 19-nek pozitív a koronavírus-tesztje. Az Észak-Rajna-Vesztfália tartománybeli Swisttal településhez tartozó farmon 320 román vendégmunkás dolgozik. A munkásokat július 18-án tesztelték először, a második tesztelésre csütörtökön kerül sor. A pozitív teszteredmények hírének hallatára a bonni román diplomáciai képviselet bővebb információkért fordult a helyi hatóságokhoz, és a konzulátusi hivatal küldöttsége kiszállt a helyszínre. A konzulátus képviselői szerint a SARS-CoV-2-pozitív román munkások tünetmentesek. Egyetlen román munkás van kórházban, de őt még a tesztelés előtt utalták be más betegség miatt. Állapota stabil. A német hatóságok és a farm képviselői arról tájékoztattak, hogy a második tesztelésig minden munkást karantén alá helyeztek, a fertőzötteket elkülönítették. A munkáltató vállalja, hogy igény szerint megtéríti a hazaút költségeit azon munkások számára, akiknek a második teszteredménye is negatív lesz, és rövidesen lejár a munkaszerződésük. Románia Bonni Főkonzulátusa állandó kapcsolatban áll a helyi hatóságokkal, és kész konzuli segítséget nyújtani az azt igénylő román állampolgároknak - közölte a külügyi tárca. Konzuli segítség kérhető Románia Bonni Főkonzulátusától a +49 228 68 38 135, +49 228 68 38 211, +49 228 68 38 244, +49 228 68 38 254 számokon, illetve súlyos és sürgős esetben a +49 1735757585-ös számon. ( agerpres ) Fotó: CDC/unsplash.com

