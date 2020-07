Túszul ejtette egy busz utasait egy fegyveres férfi Nyugat-Ukrajnában

Túszul ejtette egy busz utasait kedden egy fegyveres férfi a nyugat-ukrajnai Luckban, a férfinél robbanószer is van - közölték ukrán híradások, a rendőrségtől származó információkra hivatkozva.



A Voliny megyei rendőrségnek a Facebookon közzétett bejegyzése szerint körülbelül húszan lehetnek a buszon. Jurij Krosko, a Voliny megyei rendőrség vezetője a Cenzor.Net hírportál szerint kezdetben még arról számolt be, hogy a túszejtő személyazonossága ismeretlen, és követeléseket sem fogalmazott meg.



Annyi bizonyos, hogy fegyver és robbanószer van nála, de ezekről sem közölt a rendőrségi vezető semmi konkrétabbat. Későbbi hírforrások szerint a buszrabló két lövést adott le a rendfenntartókra, és egy gránátot is kihajított a buszból, de az nem robbant fel.



Krosko hozzátette, hogy a férfi a Twitteren közzétett bejegyzésében elégedetlenségét fejezte ki általában a rendszerrel szemben, nem pontosítva kifogásait és követeléseit sem. Jelenleg a rendőrség figyeli a közösségi portálokat, posztol-e a túszejtő újabb bejegyzést, és próbálnak tárgyalást kezdeményezni vele, egyelőre azonban nem vette fel a telefont - írta az Interfax-Ukrajina hírügynökség.



Későbbi hírek szerint a rendőrség már a bűntény első pillanataiban próbált kapcsolatba lépni az elkövetővel. Ez utóbbi nem sokkal később maga hívta fel telefonon a rendőrséget, és Makszim Plohojként (Rossz Makszim) néven mutatkozott be - közölte Anton Gerascsenko belügyminiszter-helyettes.



A hatóságok szerint Makszim Krivos a valódi neve, oroszországi születésű ukrán állampolgár. Annyit tudni róla, hogy a férfit kétszer is elítélték, összesen tíz évet töltött börtönben "egy sor súlyos bűncselekmény", köztük sikkasztás és rablás miatt. Rendőrségi nyilvántartás szerint a túszejtőt korábban elmezavarral kezelték.



Ami az álnevét illeti, Facebook-bejegyzésében a belügyminiszter-helyettes azt írta, hogy létezik egy könyv, amelynek szerzője ugyancsak egy Makszim Plohoj nevű ember, s amelynek címe: Egy bűnöző filozófiája. Gerascsenko idéz is ebből a könyvből: "Tizenöt éven át próbáltak megjavítani, de nem javultam meg, ellenkezőleg, még inkább azzá váltam, ami eleve vagyok."



Arszen Avakov belügyminiszter eközben Luckba repült. Volodimir Zelenszkij államfő Facebook-bejegyzésében igyekezett megnyugtatni a közvéleményt. "Minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy áldozatok nélkül oldjuk meg a helyzetet.



A megyei rendőrfőnök szavai szerint sérültekről egyelőre nem tudnak, csak a buszban keletkezett kár. Szemtanúk látták, hogy a jármű ablakai kitörtek, továbbá beszámoltak arról is, hogy délelőtt, helyi idő szerint tíz óra tájban egy gépkarabély sorozatlövéseinek hangja hallatszott a túszul ejtett busz környékéről.



A rendfenntartók körbezárták a város központjában lévő tetthelyet. (mti)



