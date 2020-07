Környezetvédő szervezeteknek adja az egymillió eurós díját Greta Thunberg

Elnyerte a legnagyobb portugál emberi jogi elismerésnek számító Gulbenkian-díjat Greta Thunberg klímavédelmi aktivista. A díj elnyerésével Thunberg egy egymillió eurós összeget is kapott, de bejelentette, hogy azt nem tartja meg, hanem olyan szervezeteknek adja, akik a környezetvédelemmel és a klímaváltozással foglalkoznak. „Ez a pénz több, mint amennyit el bírok képzelni, de a teljes összeget eladományozom az alapítványomon keresztül olyan szervezeteknek, akik a az ökológiai krízis élvonalában harcolnak” - mondta a svéd aktivista. Jorge Sampaio , a zsűri elnöke indoklásában kifejtette: azért Gretanak ítélték oda a díjat, mert képes arra, hogy mozgósítsa a fiatalabb generációt a klímaváltozás elleni harcra. ( Guardian /hírszerk.)

