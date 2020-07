Demokrata párti házelnök: Trumpot „ki fogják füstölni” a Fehér Házból

Donald Trump amerikai elnököt "ki fogják füstölni" a Fehér Házból - jelentette ki Nancy Pelosi demokrata párti házelnök hétfőn újságíróknak, válaszul az elnök egyik vasárnapi interjújára. A Fox televízió vasárnap több témakört átfogó interjút sugárzott Trumppal, aki arra a felvetésre, hogy előfordulhat-e, hogy nem fogadja el az esetleges választási vereséget, úgy fogalmazott: "majd meglátjuk, most nem mondok sem igent, sem nemet". Szavait néhány demokrata párti politikus és a liberális sajtó egy része úgy értelmezte, hogy esetleges választási veresége esetén Trump nem lenne hajlandó átadni a hatalmat. Pelosi házelnök a demokratákhoz közel álló MSNBC televíziónak hétfőn adott interjújában reagált az elnök szavaira. "Van egy folyamat, s annak semmi köze ahhoz, hogy a Fehér Ház egy bizonyos lakója úgy érzi, nem kell kivonulnia onnan, de akkor ki kell füstölni őt onnan, mert az elnökség az elnökség" - fogalmazott a házelnök. Pelosi azt hangoztatta, hogy Trump "akár tud már róla, akár nem, el fogja hagyni" a Fehér Házat. Közölte: "az, hogy esetleg nem akar kivonulni a Fehér Házból, még nem jelenti azt, hogy ne tartanánk meg az Egyesült Államok jogszerűen megválasztott elnökének beiktatási ünnepségét". Megszólalt Joe Bidennek, a demokraták várható elnökjelöltjének szóvivője is. Andrew Bates úgy fogalmazott: "ezt a választást az amerikai nép dönti majd el. S az Egyesült Államok kormányzata teljes mértékben képes arra, hogy kivezesse a Fehér Házból a jogosulatlanul ott tartózkodókat". ( mti )

