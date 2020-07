A brit kormány nem tudja, hogy melyik vakcina lesz jó, de 190 milliót már megrendelt belőlük

Biztonságosnak tűnik és immunitást alakított ki az a koronavírus elleni vakcina, amelyet az Oxford Egyetemen fejlesztettek ki. A tesztelést 1077 emberen végezték el, az eredmények pedig azt igazolják, hogy a vakcina hatására sikeresen termelődnek olyan antitestek és T-sejteket, amelyek legyőzik a koronavírust. (A T-sejtek egyfajta fehérvérsejtek, amik segítik az immunrendszer koordinálását, és képesek felismerni, hogy melyik test sejtje fertőzött, és képesek azt elpusztítani.) Az eredmények eddig rendkívül ígéretesnek mutatkoznak, viszont még korai megmondani, hogy a vakcina képes-e kellő védelmet biztosítani. Mindenesetre az Egyesült királyság már megrendelt 100 millió adagot ebből az oltásból. A ChAdOx1 nCoV-19 névre keresztelt oltást példátlanul nagy sebességgel fejlesztették ki. A vakcináról azt érdemes tudni, hogy egy olyan vírus alapján fejlesztették ki, amely a csimpánzoknál okoz influenzát, és genetikailag úgy módosították, hogy hasonlítson a koronavírusra, és ezáltal megakadályozza a Covid-19-fertőzést. A következő lépés, biztosan megállapítani, hogy a vakcina valóban elég biztonságos-e az emberek számára. A tesztelés következő szakaszában több mint 10 ezer ember vesz majd részt az Egyesült Királyságban, de már folynak a tárgyalások arról, hogy az USA-ból 30 ezer, Dél-Afrikából 2000, míg Brazíliából 5000 tesztalany segítse a kutatás következő lépését. A BBC szerint megtörténhet, hogy a vakcina már az év vége előtt hatékonynak bizonyul, viszont szerintük egyelőre nem lesz széles körben elérhető. Vannak olyan jellegű törekvések, hogy az első vonalban dolgozó egészségügyi személyzet, valamint a koronavírusnak jobban kiszolgáltatott idősebb korosztály élvezzen prioritást az oltáskor. Ha minden a terv szerint halad, a vakcina akkor is nagy valószínűséggel legkorábban a következő év elején lesz majd elérhető. Boris Johnson miniszterelnök egyébként túlzásnak nevezte azt nemrégiben, hogy még az idén elkészülne a vakcina. „Még nem tartunk ott”- mondta. Az Egyesült Királyság miniszterelnöke egyébként már 190 millió adag, különféle oltás megvásárlására kötött szerződést és fizette ki. Ebbe beletartozik az említett oxfordi oltóanyag, továbbá 30 millió adag BioNtech / Pfizer oltóanyag, amely a koronavírus genetikai kódjának egy részét tartalmazza, továbbá 60 millió adag a Valneva vakcinából, amely inaktív vírus felhasználásával készül. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy ezek közül melyiket lehet majd valóban hatékony vakcinaként használni a 66 milliós országban - jegyzi meg a BBC. Kate Bingham , az Egyesült Királyság Vakcina Munkacsoportjának elnöke azt nyilatkozta a BBC-nek: „Amit mi csinálunk az, hogy a különféle kategóriákon és típusokon belül beazonosítjuk a legígéretesebb oltásokat, hogy biztosak lehessünk abban, hogy lesz oltásunk, amennyiben kiderülne valamelyikről, hogy egyszerre biztonságos és hatékony is”. Elmondása szerint nem tartja valószínűnek, hogy mindenki számára egyfajta oltás lesz. A különböző embercsoportok számára lehet, hogy különböző oltásra lesz majd szükségünk - tette hozá. (bbc/hírszerk.)

