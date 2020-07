EU-csúcs: a harmadik napon sem született megállapodás

Három napos intenzív tárgyalás után Brüsszelben az Európai Unió vezetői továbbra sem tudtak megegyezni az EU költségvetéséről és a koronavírus helyreállítási alapjáról - írja az Euronews.



„A mentőcsomag tényleges mérete, illetve a csomagban lévő vissza nem térítendő támogatások és a hitelek közötti arány az, ahol még mindig markáns nézeteltérések vannak, annak ellenére, hogy volt egy kis közeledés az álláspontokban szombaton" - mondja Micheál Martin Ír miniszterelnök.



1.680 milliárd eurós mentőcsomagról - a 7 éves költségvetésről és egy speciális gazdasági újjáépítési alapról – folytak a tárgyalások.



A kelet-európai vezetők egy része ellenzi a jogállamiság feltételeinek csatolását, a déli vezetők pedig elutasítják az úgynevezett négy "fukar ország" azon igényét, hogy a csökkentett összeget gazdasági reformoktól tegyék függővé.



"Ez az EU-csúcs is épp olyan, mint az összes többi - mondja Jack Parrock, az Euronews helyszíni tudósítója. Az országok vezetőinek haza kell majd menni, és fel kell tudni mutatni valamilyen győzelmet a választóiknak. Egy különbség azért van. Itt és most hatványozottan több pénzről van szó, mint eddig bármikor"



A holland miniszterelnök, Mark Rutte a legelszántabb az ellenzők közül, ő kitart amellett, hogy a támogatás felső korlátja 350 milliárd euró legyen, és ez is inkább szigorú feltételekhez kötött hitel, mint vissza nem térítendő támogatás.



"A nemzeti helyreállítási tervek jóváhagyásáról egyhangú szavazást követelnek - mondja Maria Pilati politikai elemző, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy minden egyes nemzetnek vétójoga van még abban is, hogy egy másik állam hogyan akarja elkölteni a pénzt"



Vannak olyan viták is, hogy hogyan lehet zöldíteni az európai gazdaságokat a költségvetés révén. És mindennek már működnie is kellene az év vége előtt. (euronews)

