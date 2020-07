Hosszú Katinka lesz a nemzeti régiós aláírásgyűjtés reklámarca

Szombattól folytatódhat az aláírásgyűjtés a nemzeti régiók védelméért, miután a koronavírus-járványra való tekintettel az unió engedélyezte a határidő meghosszabbítását fél évvel. A petíciót a Székely Nemzeti Tanács indította még tavaly, és idén májusig egymillió aláírást kellett összegyűjtenie, legalább hét uniós tagállamból. Az egymillió meg is lett, de csak három országban jött össze a kellő számú aláírás. A szervezet most európai kampányt indít – hangzott el az M1 híradójában.



Újra működnek az online felületek, november hetedikéig néhány személyi adat megadásával az Európai Unió valamennyi tagállamában aláírható a nemzeti régiókért indított polgári kezdeményezés, de papíralapú íveken is gyűjtik a támogatásokat. Eddig egymillió kilencezer szignónál tartanak, a mostani kampányban a területi kritérium teljesítése a cél. Ehhez kulcskérdés, hogy sikerül-e megmozgatni az európai nemzeti közösségeket.







„Akik ugyanolyan vagy hozzánk hasonló helyzetben vannak nemzeti kisebbségekként, ők is őshonos nemzeti kisebbségekként érdekeltek abban, hogy ezt az aláírást sikerre vihessük. Erre kérünk és biztatunk mindenkit, hogy minden nyugat-európai kapcsolatát mozgassa meg, hogy sikerre vigyük ezt az ügyet” – mondta Brassai Hunor, a MINTA ifjúsági szervezet elnöke



Ennek érdekében most angol nyelvű kampányt is indítottak, amelynek reklámarca a háromszoros olimpiai bajnok úszó, Hosszú Katinka. A Székely Nemzeti Tanács elnöke szerint a nemzeti régiók legitimitását az szolgálná, ha több millió aláírás gyűlne össze és legalább 10–15 országban teljesülne a minimális területi küszöb. (hirado.hu)



Nyitókép: Hosszú Katinka Facebook

