Több mint 1800 tonna romániai veszélyes hulladékot csempésztek Malajziába

110 darab, Romániából származó, nehézfémeket tartalmazó konténert fedeztek fel a hatóságok Malajziában, a szállítmány illegálisan került az országba – írja a Reuters alapján a hvg.hu. A Bernama maláj állami hírügynökséget idézve arról számolnak be, hogy a csempészett veszélyes hulladékot Indonéziába akarták eljuttatni.



Az 1864 tonnányi fémipari mellékterméket Tanjung Pelepas kikötőjében fedezték fel, pillanatnyilag elhagyatva. A Bázeli Egyezmény értelmében veszélyesnek minősülő anyagról a környezetvédelemért is felelős tárca nem tudott, engedélyt nem adott a behozatalára.



Malajzia a román hatóságokkal és az Interpollal is felvette a kapcsolatot. Románia egyelőre nem kommentálta az ügyet.



Malajzia az elmúlt években vált a világ szemetének legfőbb lerakóhelyévé, miután Kína megtiltotta a szemét importálását. A maláj hatóságok idén januárban mintegy 3737 tonna műanyaghulladékot küldtek vissza nyugatra, így Magyarországra is. (hvg.hu)

