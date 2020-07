Magyarország hatástalanítaná az unió jogállami csomagját egy kiszivárgott dokumentum szerint

A Politico megszerezte azt munkadokumetumot, amelyen az látszik, mely részeket húzna ki, illetve javítana a magyar delegáció az uniós csúcs zárónyilatkozatának jogállamiságra vonatkozó részeiből - írja Euronews. A lényeges intézkedések mind kikerülnének a csomagból, ha ebben a formában átmegy a magyar javaslat. Holland diplomaták viszont azzal fenyegetőznek, vétóznak, ha nem lesz erős demokráciavédelmi rendszer a költségvetésben.



A politico európai kiadása tette közzé azt a munkadokumetumot, amelynek jogállamisággal foglalkozó részébe pirossal javított bele, illetve húzott ki részeket a magyar delegáció. Magyar diplomáciai források a Euronewsnak is megerősítették, hogy a dokumentum hiteles. Ez alapján a magyar kormány azt szeretné, ha az uniós mentőcsomaghoz, illetve a következő uniós költségvetéshez kapcsolódó lényeges jogállamisági garanciák kikerülnének a szövegből.



A magyar delegáció talán legfontosabb követelése az, hogy a jogállamisági szabálytalanságok esetén az Európai Tanács ne minősített többséggel, hanem egyhangú szavazással dönthessen a szükséges lépésekről. Ez a pont szól arról, hogy a demokrácia rendszerszintű problémái esetén az EU felfüggeszthesse az uniós források kifizetését. Az egyhangú szavazás azonban lényegegében azt jelentené, hogy minden tagállamnak, így Magyarországnak is vétójoga lenne.



Egy az egyben kihúzná a magyar delegáció azt a részt a záródokumentumból, amely az Európai Bizottság éves jogállamisági jelentésének felhasználásáról szól. Az unió nagyrészt ennek a jelentésnek alapján döntene arról, látnak-e rendszerszintű jogállamisági problémát egy tagállamban. A magyar kormány azt is jelezte, nem látná szívesen az Európai Ügyészséget a csalás elleni harcban.



Az ügyben bizonyára nagy csata lesz, holland diplomáciai források az Euronews riporterével, Shona Murray-vel azt közölték, ők ragaszkodnak ahhoz, hogy az Európai Tanácsban fordított minősített többséggel működjön a jogállamisági mechanizmus.







Ezt azt jelenti, hogy adott esetben Budapestnek nemhogy vétója lenne, hanem a tagállamok többségét maga mellé kellene állítania ahhoz, hogy megakadályozza a szankciókat.



"Garantálom, hogy nem egyezünk bele olyasmibe, ami nem ad erős jogállami garanciákat. Ha nem így lesz, hagyjuk majd összeomlani a tárgyalásokat" - mondta a diplomata. (euronews)



