ENSZ-főtitkár: meg kell szüntetni az óriási egyenlőtlenségeket a világban

Meg kell szüntetni az egyenlőtlenségeken a világban, amik kiváltották az egész bolygón végigsöprő hatalmas rasszizmusellenes tiltakozások, és amiket a koronavírus-járvány még inkább láthatóvá tett - mondta a Nemzetközi Nelson Mandela Nap-i beszédében António Guterres, az ENSZ főtitkára



„A vírus olyan röntgen felvételt mutatott az általunk felépített társadalmak törékeny csontvázáról, melyen feltárultak a repedések. Kirajzolódtak a tévhitek, és a csalások. A hazugság, miszerint a szabad piac mindenki számára elhozza az egészségügyi ellátást. A fikció, hogy a fizetetlen gondozói munka nem is munka. A tévhit, hogy egy posztrasszista világban élünk. A mítosz, hogy mind egy hajóban evezünk, mert miközben mindannyian ugyanannak a tengernek a vízén hullámzunk, aközben vannak, akik ezt luxus jachtokon teszik, míg mások egy sodródó faágba kapaszkodnak” - mondta



A főtitkár azt is hozzátette, hogy míg a fejlett országok nagy erőket tudnak megmozgatni a járvány elleni védekezésben, addig senki nem törődik a fejlődő világgal ezekben a nehéz időkben.



Guterres beszédében a fő hangsúlyt a leírhatatlan vagyoni egyenlőtlenség kapta. Elmondta, hogy a világ 26 leggazdagabb emberének akkora vagyona van, mint a bolygónk népességének a felének. Magyarán a Föld lakosságának a fele birtokol annyit összesen, mint a 26 leggazdagabb ember.



Globális társadalombiztosításra és egészségügyi ellátásra van szükség, és talán globális alapjövedelemre az ENSZ-főtitkár szerint.



A gyarmatosítás öröksége még mindig velünk van, ez látszik a globális hatalmi viszonyokon is - állapította meg. A fejlődő országok nincsenek kellően képviselve sem a globális pénzintézetekben, sem az olyan politikai testületekben, mint az ENSZ Biztonsági Tanácsa.



Guterresnek az előadás után kérdéseket tettek fel. Az egyikre válaszul azt mondta: a fejlődő országoknak jelentős támogatásokra, köztük adósságeltörlésre volna szükségük, nem elég, hogy a világ 20 legnagyobb gazdaságát tömörítő G20 csoport tagjai megállapodtak az országadósságok törlesztésének felfüggesztésében az év végéig.



A főtitkár azzal a felhívással fordult a világhoz, hogy alakítsa ki a globális kormányzás egy új modelljét, amelyben minden ország egyenlő jogokkal vesz részt. "Látunk elindulni egy új mozgalmat. Ideje kijavítani a múlt hibáit" - mondta. (euronews/mti)

