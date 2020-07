Új elnöke van a felvidéki Magyar Közösség Pártjának

A szombaton a Magyar Közösség Pártja Farnadon tartott kongresszusa új elnököt választott a párt élére: Forró Krisztián, az MKP Nagyszombat megyei képviselője Menyhárt Józsefet váltotta. A kongresszuson az Országos Tanács elnökének váratlan fordulattal Köpönczei Pétert választották meg; a tisztséget mindeddig Őry Péter töltötte be – derült ki a Körkép szlovákiai magyar lap helyszíni tudósításából.







Az eredetileg hét MKP elnökjelölt közül öten visszaléptek, így csak Forró Krisztinán és ellenfele, Őry Péter között választhattak a küldöttek. Forró 114 szavazattal lett a az MKP új elnöke, míg ellenfele – Őry Péter – 78-at kapott. Az új elnök elképzeléseiről szerdán közölt összefoglalót a felvidek.ma.



Az Országos Tanács elnökének megválasztására a pártelnökről való szavazás után került sor, a megmérettetést ebben az esetben is két személy vállalta, Becse Norbert, a Komáromi járásból, és Köpönczei Péter, a Lévai járásból. Míg a tudósítás szerint Becse megválasztása szinte borítékolható volt, mégis Köpönczei Pétert választották meg. Az egybehangzó vélemények szerint ehhez hozzájárultak Forró Krisztián új elnök szavai is, aki nyíltan Becse támogatását kérte a küldöttektől, amit több jelenlévő nehezményezett.



A kongresszus pénteki döntése alapján szombaton választják meg a 13 további Országos Tanács tagot, illetve zárt ajtók mögött az alapszabály-módosításról tanácskoznak. A lap értesülései szerint arról is döntés született, hogy az elnökség két és fél évre kap mandátumot. (korkep.sk)



Nyitóképen: Forró Krisztián, MKP Facebook oldal.

