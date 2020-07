Gótika lángokban: kigyulladt a nantesi Szent Péter és Pál katedrális

Tűz ütött ki a nantesi Szent Péter és Pál katedrálisban – írja a BBC. A szombati tűzeset oka egyelőre nem ismert, és több mit száz tűzoltó dolgozott délelőtt a lángok megfékezésén, de mostanra már sikerült megoldani a szituációt.



A közösségi médiában és a sajtóban megjelent fotókon jól látható, ahogy lángok és füstgomolyag csap ki a gótikus katedrálisból.





A tűzeset sokakat az alig több mint egy éve kigyulladt párizsi Notre-Dame katedrális esetére emlékeztet, viszont a tűzoltósági szakértők szerint a két eset nem összevethető.A kár főként az orgonát érinti, amely úgy tűnik teljesen tönkrement – nyilatkoztatűzoltóparancsnok a sajtónak, felhívva a figyelmet, hogy azon a területen akár omlásveszély is fennállhat.Az esethez - amelynek az okai jelenleg még nem tisztázottak - szombat reggel riasztották a tűzoltóságot, a helyszínen több, mint 100 tűzoltó vett részt a munkálatokban. A helyszínt kiürítették, és arra kérték az embereket, hogy maradjanak távol a katedrálistól. A tűzeset hatósági kivizsgálása sajtóértesülések szerint máris elkezdődött.A Szent Péter és Pál katedrális jelentősen sérült a 1944-ben a szövetségi bombázások során is, és egy komoly tűzeset volt 1972-ben is, amikor a tetőzet jelentősen elpusztult. A katedrálist, amelynek építését 1434-ben kezdték el, 2013-ban adták át egy teljes körű restaurálási munka után. (