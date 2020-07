Elmaradnak az augusztus 20-ai nyilvános ünnepségek Magyarországon

A járványügyi védekezés miatt elmaradnak az augusztus 20-ai ünnepségek, beleértve a tűzijátékot és a légiparádét is, az egyetlen kivétel a tisztavatás lesz - jelentette be a csütörtöki kormányinfón a magyar miniszterelnökséget vezető miniszter.



Gulyás Gergely indoklásként azt mondta, a fertőzés veszélyét leginkább az ilyen tömegrendezvények hordozzák magukban.



A miniszter hozzátette, ha lehet, akkor később megtartják ezeket az ünnepségeket, de idén nagy valószínűséggel teljes egészében elmaradnak.



Arra is kitért, hogy a nagyobb, de akár a kisebb országok különböző térségeiben is rendkívül eltérő lehet a fertőzöttség mértéke. Emiatt a kormány indokoltnak látta, hogy az adott országokon belül egyes régiókra, tartományokra is meg lehessen állapítani eltérő besorolást.



Magyarországon az aktív fertőzöttek száma folyamatosan csökken, a térségben is a legbiztonságosabb, legvédettebb országok egyike vagyunk - hangsúlyozta.



Azokban a környező országokban, ahol korábban nőtt a fertőzések száma - Szerbia és Ukrajna kivételével - az elmúlt napokban kedvező folyamatok láthatók, ezért további szigorításokra jelenleg nincs szükség - mondta.



A szabályok betartása azonban szükséges, továbbra is érvényben van a maszkviselésre vonatkozó kötelezettség az üzletekben és tömegközlekedési eszközökön, ahogy maszkot kell viselniük a vendéglátóipari egységek dolgozóinak is - hívta fel a figyelmet.



Ötszáz fő feletti zenés táncos rendezvényeket továbbra sem lehet tartani - emelte ki. A zenészek érthető okokból enyhítéseket szeretnének, de augusztus 15-éig a kormány ezen nem tervez változtatni - közölte.



Július végén születhet döntés arról, hogy legyen-e változás, vagy sem, de ma több érv szól amellett, hogy augusztus 15. után se lehessen ilyen rendezvényeket tartani - mondta. Hozzátette: a kabinet készen áll arra, hogy - az európai minták alapján - támogatást nyújtson a magyar zeneipar szereplőinek, de nehéz jó, átlátható és méltányos támogatási rendszert kidolgozni - tette hozzá.



Kérdésre válaszolva Gulyás Gergely kifejtette: az országos tisztifőorvos és az operatív törzs is úgy foglalt állást, nem érdemes kockáztatni, ne változtassanak azokon a járványügyi szabályokon, amelyeknek köszönhetően folyamatosan csökken a fertőzöttek száma.



A miniszter sajnálatát fejezte ki az augusztus 20-ai ünnepségek elmaradása miatt, ugyanakkor jelezte, a már beszerzett eszközök jövőre is felhasználhatók.



Kiemelte, az alkoholfogyasztás szempontjából nagy különbség van a labdarúgó mérkőzések, valamint a zenés-táncos rendezvények között, utóbbiak esetében ugyanis nem garantálható úgy a megfelelő távolságtartás, mint a stadionokban.



A miniszter ugyancsak kérdésre elmondta, a karantén elhagyásához szükséges tesztek hivatalos úton, a háziorvoson keresztül vagy magánúton is beszerezhetők.



Az országok kategorizálására vonatkozó kérdésre válaszolva közölte: először a tisztifőorvos tesz javaslatot a besorolásra az operatív törzsnek, amely aztán a kormánynak tesz ajánlást. Az országok három kategóriába sorolásával azt próbálták lehetővé tenni, hogy a beutazás ne legyen kizárt, de a biztonság érdekében szigorítottak a feltételeken - mutatott rá.



A miniszter szerint bár a legkisebb kockázat a határok teljes lezárása lenne, ez nem volna méltányos megoldás, főleg mivel nagyon sok magyar él külföldön. Elmondta: aki igazolni tudja, hogy túlvan a megbetegedésen, mentesül az utazási korlátozások alól.



A lélegeztetőgépekkel kapcsolatban elmondta, gyakran nagyon nehéz körülmények között szerezték be azokat, legrosszabb esetben pedig nyolc-tízezer gépre lehet szükséges Magyarországon. (mti)

