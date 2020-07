Uniós biztos: senkinek nincs joga megszegni a járványmegelőzésre szolgáló rendeleteket

Az általános karantén és leállások elkerülése végett a koronavírus-járvány újabb kitörésének megelőzésre kell koncentrálni - jelentette ki az Európai Bizottság egészségügyéért felelős biztosa.



Szerdai sajtótájékoztatóján Sztella Kiriákidész azt mondta, hogy a korlátozások általános enyhítései szükségesek voltak, a gazdaság újraindulásához, azonban a vírus még mindig jelen van, és lassan ismét erőre kap. Nyomatékosította, hogy az második fertőzéshullám féken tartása érdekében az uniós tagállamok legszorosabb együttműködésére és koordinációra van szükség. Elmondta, hogy a kontaktkövető mobiltelefonos alkalmazások használata, a kiterjedt tesztelés, és tagállami szinten a orvosi eszközök, személyes védőfelszerelésének számbavétele mind nélkülözhetetlen, a hatékony megelőzéshez.



Kiriákidész sürgette továbbá a tagállamokat, már a nyár végén indítsanak széles körű, szezonális influenza elleni oltással kapcsolatos kampányokat, mert így lehet venni annak, hogy a koronavírus és az őszi influenza párhuzamos megjelenése a kórházak túlzsúfoltságához vezessen.



Hangsúlyozta, hogy a fizikai távolságtartás szabályait és a higiéniai előírásokat továbbra is mindenkinek szigorúan be kell tartani.



"Senkinek sincs joga ahhoz, hogy panaszkodjon a rendeletek miatt vagy akár meg is szegje őket. Ez az új norma, ehhez kell alkalmazkodni" - jelentette ki. (mti)

