Hamisítvány-gyanús negatív koronavírus-tesztekkel próbáltak bejutni turisták Görögországba

A görög határőrök a Kulata – Promachonas határátkelőnél feltartóztattak egy kisebb csoport turistát, miután kétes eredetű negatív koronavírus-teszteket mutattak föl a hatóságok felszólítására. A turisták mindannyian "balkáni országokból" érkeztek, de nem tudni, vannak-e köztük romániai állampolgárok - írja a görög sajtóra hivatkozva a G4media.ro.



A turistákat nem engedték be Görögországba, vissza kellett fordulniuk.



Az incidens nyomán a görög rendőrség szúrópróbaszerűen ellenőrizni fogja azokat a turistákat, akik Bulgária felől érkeznek. Elsősorban azt fogják ellenőrizni, hogy a negatív teszteredményt egy arra akkreditált központ adta-e ki. A koronavírus-teszt elvégzésére akkreditált központok listáját Bulgáriában és Romániában is nyilvánosságra hozták - hívja fel a figyelmet a G4media.ro. (ert.gr via g4media.ro)



Kiemelt kép: Edal Anton Lefterov - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, Link

