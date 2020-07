A koronavírus levegőben történő terjedésének kockázatára figyelmeztet az EU közegészségügyi testülete

Az Európai Betegségmegelőzési Központ (ECDP) vizsgálja annak kockázatát, hogy az új koronavírus a levegőben található apró cseppeken keresztül, többek között a munkahelyi szellőztető rendszerek és hasonló berendezések révén is terjedhet - nyilatkozta Andrea Ammon igazgató.



Alig egy hete az Egészségügyi Világszervezet (WHO) bejelentette, elismeri lehetséges veszélynek, hogy a zárt térben a levegőben terjedve is fertőzhet a vírus. A WHO új ajánlását azt követően fogalmazta meg, hogy egy 239 tudósból álló csoport arra kérte nyílt levélben a szervezetet, hogy vizsgálja felül ezzel kapcsolatos korábbi iránymutatásait.



A WHO levegőminőséggel és az aeroszolokkal (az aeroszol levegőben szétoszlott részecskékből áll) foglalkozó szakértőinek 36 tagú csoportja már április elején sürgette, hogy a WHO vegye figyelembe a koronavírus levegőben való terjedésére vonatkozó egyre nagyobb számú bizonyítékot - írja a Webbeteg.hu. Több eset kapcsán merült fel ugyanis a levegőben való terjedés lehetősége, pl. Németországban a húsipari dolgozók körében kialakult góc kapcsán, de hasonló esetek voltak az USA-ban, Nagy-Britanniában, Franciaországban – járványügyi szakértők szerint az ilyen üzemekben meg kell változtatni a munkavégzés feltételeire vonatkozó előírásokat. A példákra hivatkozva hangsúlyozzák, hogy a zárt, különösen a rosszul szellőző, túlzsúfolt terekben a légáram közvetítette vírusfertőzés betegségkitöréseket okoz.



Noha a vírus elsősorban szennyezett cseppecskéken keresztül terjed, addig az ECDP már régóta figyelmeztet, hogy a levegőben is terjedhet. Ez további kockázatot jelenthet a zárt terekben, különösen rossz szellőzés esetén, és ez a kockázat csak nőhet télen, amikor az emberek több időt töltenek zárt térben.



Andrea Ammon azt nyiltkozta a Reutersnek, hogy még mindig nincs bizonyíték arra, hogy az esetek mekkora hányadában felelős az aeroszolos terjedés a cseppecskéken keresztüli terjedéshez képest, ám kijelentette: „tudjuk, hogy mindkettő lehetséges”.



Az ECDP az utóbbi időszakban felmérte azokat a munkahelyi kockázatokat, amelyeket fokozni tudna a levegőben történő átvitel, miután Európában több üzemben is lokális járvány tört ki. A szellőztető rendszerek okozta kockázatokat is felmérik.



A COVID-19 világjárvány idején az országok által elfogadott, a társadalmi távolságtartásról és a higiéniáról szóló iránymutatások sokasága azon alapul, hogy megakadályozzák a vírus hordozói által kiürített nyál- vagy nyálcseppekkel való érintkezést köhögés, tüsszentés vagy beszéd közben. A levegőben történő terjedés megakadályozása azonban más stratégiákat igényelhet - írja a Reuters.



Ammon szerint ugyanakkor az ECDP továbbra is azt feltételezi, hogy a cseppfertőzés a leggyakoribb átviteli eszköz. Azt mondta, hogy ebben a szakaszban nincs szükség az ügynökség útmutatásainak frissítésére, és megismételte: döntő fontosságú, hogy az emberek továbbra is tiszteletben tartsák a társadalmi távolságtartás szabályait, és viseljenek arcmaszkot. (reuters, hírszerk)

