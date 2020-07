Annak az aktivistának a szobra került Bristolban a rabszolgakereskedőé helyére, aki segített azt ledönteni

Teljes titokban készítették el a Black Lives Matter (BLM) egyik aktivistájának szobrát, aki néhány hete a tüntetők élén állva segített ledönteni, majd a folyóba dobni Edward Colston szobrát Bristolban. A BLM-es aktivista egész alakos szobrát felhelyezték arra a talapzatra, ahol az egykori rabszolgakereskedő szobra állt.



A hatóságokat is teljesen meglepték a történtek, mivel a városrendezési szakosztály eddig még nem döntötte el, hogy mit kezd majd a talapzattal.



A szobrot egyébként Jen Reid fotográfusról és emberjogi-aktivistáról mintázta Marc Quinn szobrászművész, és azt a pillanatot örökíti meg, amikor Quinn az ominózus napon felmászott a ledöntött szobor talapzatára és magasba emelte ökölbe szorított jobb kezét, a Black Lives Matter mozgalom jelképes mozdulatával köszöntve a tömeget.



A talapzat alá az aktivisták egy táblát is elhelyeztek: A Fekete Életek Még Mindig Számítanak (Black Lives Still Matter) szöveggel.







A George Floyd halála után kirobbant tüntetésekben számos olyan egykori történelmi személyiség szobrát megrongálták,akik ismert rabszolga-kereskedők voltak a maguk korában, de olyanokét is, akire az imperializmus és a fehér felsőbbrendűség megtestesítőjeként tekintenek. Ilyen például Winston Churchill. A tüntetések kapcsán kirobbant szobordöntögetésekkel ITT foglalkoztunk részletesebben, továbbá Kulcsár Árpád kollégánk publicisztikája is érinti a témát. (Guardian/hírszerk.)



