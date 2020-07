Johnson: Nagy-Britannia ellenőrzése alá vonta a járványhelyzetet

Nagy-Britannia mára jórészt ellenőrzése alá vonta az új típusú koronavírus okozta járványt, de az óvatosság továbbra is indokolt - mondta hétfőn a brit miniszterelnök.



Boris Johnson, aki egy londoni mentőállomáson tett látogatást, a BBC közszolgálati televíziónak nyilatkozva kijelentette: a kórházakban kezelt koronavírus-betegek és a halálozások száma is folyamatosan lefelé tart, nemcsak Londonban - a nagy-britanniai járvány korábbi gócpontjában -, hanem az egész országban.



Johnson ugyanakkor azt javasolta a briteknek, hogy az idén nyaraljanak otthon, hiszen "ebben az országban is fantasztikus üdülőhelyek vannak, akár a tengerpartokon, akár máshol".



A brit kormányfő szerint egyre több tudományos érv támasztja alá azt is, hogy a szájmaszk viselése zárt helyiségekben, például az üzletekben komoly előnyökkel jár. Hozzátette: a brit kormány tanulmányozza a maszkviselés betartatásának lehetséges eszközeit, és a következő napokban többet mond majd erről.



Nagy-Britanniában jelenleg a tömegközlekedési eszközökön kötelező a szájmaszk viselése, máshol nem.



Hétfőn a járvány terjedésének megfékezését célzó korlátozások újabb lépéseként kinyithattak Angliában a szépség-, a manikűr- és a tetoválószalonok, a szoláriumok, a gyógyfürdők és más olyan létesítmények, amelyekben a személyzet tagjai és a vendégek a kormányrendelet megfogalmazása szerint "közeli fizikai kapcsolatba" kerülhetnek.



Angliában folyamatosan enyhítik a március végén elrendelt korlátozásokat: a múlt héten kinyithattak az éttermek, a pubok, a kávézók, a szabadtéri edzőlétesítmények, a játszóterek, a mozik, a múzeumok, a képtárak, a szabadidőparkok, a könyvtárak, a vallási intézmények és a közösségi központok is.



A hétvégétől fogadhatnak vendégeket a szabadtéri uszodák, és ugyancsak a hétvégén lehetővé vált a szabadtéri zenei, tánc- és színielőadások megtartása.



Ezeken az előadásokon is azonban érvényesíteni kell az emberek közötti távolságtartást előíró szabályokat.



Oliver Dowden kulturális miniszter közölte: egyelőre kísérleti jelleggel, szűk körben nemsokára elkezdődhet annak a kipróbálása is, hogy miként lehet biztonságosan újraindítani a nem szabadtéri színielőadásokat.



A szombat este zárult 24 órában - a legutóbbi olyan teljes napon, amelyről adatok vannak - az Egyesült Királyságban 21 koronavírus-fertőzött páciens halt meg.



A nagy-britanniai járvány április eleji csúcspontján voltak olyan napok, amikor ezernél több koronavírus-beteg haláláról számoltak be a brit egészségügyi hatóságok. (mti)



