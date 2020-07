Horvátországba korlátozás nélkül utazhatnak a magyar állampolgárok

A magyar kormány döntése alapján Horvátország a zöld kategóriába sorolt országok közé tartozik, vagyis a magyaroknak szabad a belépés Horvátországba, az onnan való visszatéréskor pedig nem kell 14 napos karanténba vonulniuk és nincs szükség negatív koronavírustesztre sem, a két ország határa tehát korlátozások nélkül átjárható - közölte a Horvát Idegenforgalmi Közösség budapesti képviseletének igazgatója hétfőn az MTI-vel.



Ivana Herceg közleménye emlékeztet arra, hogy a koronavírusos regisztrált esetszám elmúlt napokban tapasztalt enyhe növekedése ellenére Horvátország továbbra is az egyik legkedvezőbb járványügyi helyzettel rendelkező mediterrán ország. Horvátországban jelenleg a két nagyobb gócpontnak Zágráb és Szlavónia számít, a tengerparton ugyanakkor csupán elenyésző számú fertőzést regisztráltak.



Az adriai államban hétfőtől kötelező a szájmaszk viselése a tömegközlekedési eszközökön és az üzletekben. Nem kötelező viszont a viselése a vendéglátóhelyeken, a strandokon, a szálláshelyeken, illetve a szabadidős tevékenységek során - jelezte a képviseletvezető.



Arra is felhívta a figyelmet, hogy aki Horvátországba utazik, a határátlépést leegyszerűsítheti azzal, ha még az utazás megkezdése előtt a magyar nyelven is elérhető entercroatia.mup.hr oldalon regisztrálja az adatait.



A horvát turisztikai szakember közölte azt is: a kereskedelmi és nem kereskedelmi szálláshelyeket, valamint a hajózási charterforgalmat is napi adatokkal monitorozó eVisitor rendszer szerint hétfőn több mint 500 ezer turista - közülük 430 ezer külföldi - tartózkodik Horvátországban. A legtöbb külföldi vendég Németországból, Szlovéniából, Csehországból, Lengyelországból, Ausztriából, Szlovákiából és Magyarországról érkezett.



Július 1. és 10. között közel 600 ezer turista járt az országban, a forgalom a tavalyi év hasonló időszakának 46 százaléka. A vendégéjszakák száma ez idő alatt 4,4 millió volt, ez az előző évi adat 53 százaléka.



A magyar turisták közül idén eddig 56 ezren utaztak Horvátországba, ahol 269 ezer vendégéjszakát töltöttek. A vendégszám a múlt évihez képest 70 százalékkal, a vendégéjszakák száma 67 százalékkal csökkent. A magyar turisták körében a legnépszerűbb nyaralóhely a Vir-sziget, Rovinj, Rab-sziget, Crikvenica, Rab városa, Krk és Abbázia (Opatija) - sorolta Ivana Herceg. (mti)

