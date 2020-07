Épségben olvadtak ki a francia Alpokban több mint ötven éve a jég alatt rejtőző indiai újságok

Épségben találta meg a francia Alpokban egy helyi kávézó tulajdonosa azokat az 1966-ból származó indiai lapokat, amelyek egy annak idején a Mont Blanc térségében lezuhant repülőgépről származtak, és az elmúlt több mint 50 évben egy gleccser jege őrizte őket.



Az újságok, amelyek éppen Indira Gandhi, India mindmáig első női miniszterelnökének megválasztásáról számoltak be, Chamonix közelében, a Bossons-gleccserbe fagyva pihentek a katasztrófa óta - írta meg a The Guardian.



Ahogy a klímaváltozás miatt egyre több gleccser olvad el a Mont Blanc térségében, számos hasonló lelet kerül elő a jég alól. A most megtalált újságok az indiai National Herald és Economic Times példányai, amelyek az Air India Kancsendzönga elnevezésű, Boeing 707-es járat fedélzetén utaztak, és a géppel együtt 1966. január 24-én zuhantak le. A légikatasztrófának 177 halálos áldozata volt.



A tucatnyi újságot a múlt héten Timothée Mottin, egy helyi kávézó tulajdonosa találta meg a chamonix-i síparadicsom közelében, 1350 méteres magaságban.



"Száradnak, de nagyon jó állapotban vannak, el lehet őket olvasni" - mondta el a 33 éves Mottin hozzátéve, hogy azért találhatta meg a lapokat, mert azon a környéken elolvadt a jég.



A kávézó 45 perces sétára található a Bossons-gleccsertől, ahol az Indiából érkezett repülő rejtélyes körülmények között lezuhant.



Az újságok a kávézó tulajdonosának gyűjteményébe kerülnek. Mint mondta, ahogy az eddig talált többi tárgyat, ezeket is meg akarja osztani a betérőkkel. Nem padláson eldugva akarja őrizgetni őket, amíg egy aukción eladhatja - fűzte hozzá.



A gleccser környékén 2017-ben találtak emberi maradványokat, amelyek az 1966-ban lezuhant gép utasaié lehettek, de az is elképzelhető, hogy egy másik, 1950-ben szerencsétlenül járt repülő, a Malabar Princess utasaié voltak.



Az 1966-ban lezuhant repülőről származó mindeddig legértékesebb leletre 2013-ban találtak rá: a dobozban több százezer eurónyi értékű smaragd, rubin és zafír volt. (mti)

