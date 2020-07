Az önkormányzat lerombolta az otthonát, ezért szándékosan belehajtott a tóba egy kínai buszsofőr

Az őt ért sérelmek miatt szándékosan hajtott bele egy tóba a buszsofőr múlt kedden a délnyugat-kínai Kujcsou tartományban, tettével 21 ember halálát okozva - állapították meg a szerencsétlenség körülményeit vizsgáló kínai hatóságok.



A South China Morning Post (SCMP) című hongkongi lap beszámolója szerint a sofőr amiatt akart bosszút állni, hogy egy városfejlesztési projekt keretében a helyi kormányzat lerombolta az otthonát.



A Csang vezetéknévvel azonosított, 52 éves férfinek tartós bérleti joga volt az ansuni kormányzat tulajdonában álló lakóhelyre, ám azt a viskónegyedek fejlesztését célzó egyik terv alapján lebontásra ítélték.



Csang telefonon panaszt tett a helyi kormányzat felé az ügyben, és azt kérte, hogy ne bontsák le az otthonát anélkül, hogy másikat biztosítanának helyette. Az épületet a tragédia reggelén rombolták le - közölte a rendőrség.



A hatóságok közleményéből kiderül, hogy a férfi aznap vezetés előtt és közben is alkoholt fogyasztott, és mielőtt a volán mögé ült volna, felhívta barátnőjét, akivel "cinikus és pesszimista" gondolatokat osztott meg.



A buszt végül egy hirtelen balkanyart véve, öt sávon keresztülgázolva hajtotta bele a helyi víztározóba. A balesetben vele együtt 21 ember veszítette életét, és további 15 sérült meg. A busz utasai között legalább 12 olyan diák is volt, aki az egyetemi felvételi vizsgák első megmérettetésén volt túl, közülük öten haltak meg.



A rendőrség közleménye arra is rávilágított, hogy Csang június 8-án aláírt egy megállapodást a helyi kormányzattal arról, hogy a csaknem 40 négyzetméteres otthonáért cserébe mintegy 72 ezer jüan egyszeri kártérítést kap, ám az összeget sosem vette át. A férfi továbbá kérvényt nyújtott be olyan önkormányzati bérlakásra, amelyeket a piaci ár alatt adnak ki, de pályázatát visszautasították.



Az SCMP rámutat: a kínai internetezőket megosztotta a hír. Bár sokan együttéreztek Csanggal az otthona elvesztése és a megfelelő kompenzáció hiánya miatt, tettét elítélték.



"A gyengéknek nincs módjuk ellenállni a hatalmasoknak, ezért a náluk is gyengébbek ellen fordulnak" - idézte a lap a WeChat kínai közösségi hálózat egyik kommentelőjét.



Az ansuni kormányzat egy vasárnap kiadott közleményben közölte, hogy tovább vizsgálja a lakóépület lebontásának körülményeit, és hiányosságok felderítése esetén büntetést fog kiszabni. (mti)

