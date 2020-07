Újabb országok korlátozzák a Romániából érkezők beutazását

Ausztria és Litvánia is korlátozza a román állampolgárok beutazását - közölte péntek este a külügyminisztérium.



A Romániából Ausztriába érkezőknek egy négy napnál nem régebbi negatív mikrobiológiai SARS-CoV-2-tesztet tartalmazó, angol vagy német nyelvre lefordított igazolást, valamint szállásigazolást kell felmutatniuk. Negatív teszteredmény hiányában 14 napra karanténba kell vonulniuk lakhelyükön vagy szálláshelyükön. Ha sem a negatív teszteredményt, sem a szállásigazolást nem tudják bemutatni a határnál, nem léphetnek be Ausztria területére.



A korlátozás nem vonatkozik az áruszállítókra, illetve az országon megállás nélkül átutazókra.



Litvánia hétfőtől lezárja határait a román állampolgárok előtt. A litván kormány döntése értelmében 13-ától nem engedik be az ország területére a Romániából érkezőket.



A román külügyminisztérium tájékoztatása szerint a korlátozás nem érvényes az országon átutazókra, illetve a litván külügyminisztérium honlapján megjelölt más kategóriákba tartozókra.



Külügy: Norvégia július 15-e után is fenntartja a karanténkötelezettséget a Romániából érkezőkkel szemben



Norvégia július 15-e után is fenntartja a karanténkötelezettséget a Romániából érkezőkkel szemben - közölte pénteken a román külügy.



A minisztérium a norvég hatóságoktól származó információkra hivatkozva azt írja, a Romániából Norvégiába érkezőknek július 15-e után is elkülönítésbe kell vonulniuk tíz napra, ahogyan azt a jelenleg hatályos rendelkezések is megkövetelik. A korlátozás alól kivételt képeznek azok a román állampolgárok, akiknek valamely, a karanténkötelezettség alól mentesített országban van az állandó lakhelyük. Ezeknek az országoknak a jegyzéke megtalálható honlapon. (agerpres)





