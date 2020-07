Szigorítanak a görögök: friss koronavírus-teszt kell az országba való belépéshez

Pénteken jelentette be Görögország külügyminisztériuma, hogy szigorítani kívánnak az országba való belépés szabályain. Az új szabályzat értelmében mindenkinek, aki nyomós indok nélkül utazik Görögországba, kötelessége a határnál felmutatnia egy 72 órásnál nem régebbi, negatív PCR koronavírus-tesztet. A hatóságok továbbá figyelmeztetik az országba utazókat, hogy mindenképpen töltsék ki a határhoz érésük előtt legtöbb 24 órával azt a nyilatkozatot, aminek a megléte nélkül esélytelen, hogy átjussanak a vámon.



A görög külügy figyelmeztet továbbá, hogy a hatóságok szigorított ellenőrzéseket fognak tartani az elkövetkező időszakban az ország egész területén, úgyhogy erre is számítaniuk kell a hellén köztársaságba utazóknak.



A szigorítások hátterében egyébként az áll, hogy pénteken összesen 29 Bulgáriából és Romániából érkező személynél mutatták ki a fertőzést, akik a Kulata – Promachonas határátkelőhelyen szerettek volna bejutni az országba.



Stelios Petsas, a görög kormány sajtószóvivője csütörtökön azt nyilatkozta, hogy a kormány elköteleződött amellett, hogy megvédje az állampolgárai egészségét azoktól, akik nem hajlandóak betartani a szabályokat. Hozzátette: ha a szükség úgy hozza, akkor jövő héttől újabb korlátozások léphetnek érvénybe.



A Görögországba utazó román állampolgárok Románia Athéni Nagykövetségétől a +302106774035-ös telefonszámon, valamint a Szaloniki Román Konzulátustól a +302310340088-as telefonszámon kérhetnek segítséget, továbbá a +306978996222-es telefonszámon is információt, útmutatást igényelhet minden Görögországban tartózkodó román állampolgár. (G4Media.ro/hírszerk.)



