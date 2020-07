Bezuhant a hús ára Németországban, miután bezárt a vágóhíd, ahol sok romániai vendégmunkás fertőződött meg

A németországi vágóhidakon levágott állatok tizenkét, tizennégy százaléka köthető ahhoz a Rheda-Wiedenbruck településen található vágóhídhoz és húsfeldolgozóhoz, ami három hete zárva tart, mivel az alkalmazottai közül több mint 1500 személy - többségében romániai vendégmunkás - fertőződött meg a koronavírussal. Elemzők szerint a vágóhíd zárva tartása már most jelentős eséshez vezetett a húsiparban.



A német sertéstenyésztők szövetsége szerint a gazdálkodók most kénytelenek alacsonyabb árat elfogadni a vágóhidakra szánt állataikért.



Ezen a héten Németországban egy kiló sertéshús átlagosan 1,47 euróba került, ez jelentős csökkentés a múlt héthez képest, amikor átlagosan 1,60 euró, és a fent említett vágóhíd bezárása előtti árhoz (1,67 euró).



A sertéstenyésztők szövetsége szerint a levágható sertések ára napról-napra csökken, ennek pedig a sertéstenyésztők isszák meg a levét.



A Rheda-Wiedenbruck településen található vágóhíd és húsfeldolgozó csupán akkor nyithat meg újra, miután a hatóságok meg lesznek elégedve az új higiéniai feltételekkel, továbbá szem előtt fogják tartani azt is, hogy ne fenyegesse sem az alkalmazottakat, sem a településen élőket a fertőzésveszély.



Sven-Georg Adenauer,a körzeti adminisztráció vezetője azt mondta, hogy a vágóhíd július 17-ig biztosan zárva marad, a munkavédelmi, valamint az egészségügyi hatóságok pedig a nyitást követően is rendszeres ellenőrzéseket fognak tartani. A vállalat korábban már bocsánatot kért a kialakult helyzet miatt, és azt ígérte, hogy szorosan együttműködik majd a hatóságokkal annak érdekében, hogy minél előbb kinyithassanak.



Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy a németországi vágóhídon történtek milyen nagy társadalmi és politikai vitákat generáltak.



A német lapok, köztük a Spiegel hasábjain is jelentősen támadták a cikkek a vágóhidat az elszabadult fertőzések miatt. A Spiegel a témának szentelt egyik cikkében hangsúlyozta azt is, hogy a román vendégmunkások milyen szörnyű munkahelyi és lakhelyi körülmények között tengődtek a vállalatnál. (G4Media.ro/hírszerk.)

