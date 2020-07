Mindenkit letesztelnek a bolgár-görög határnál

Mindenkit le fognak tesztelni az új koronavírusra, aki a Kulata-Promachonas határátkelőhelynél lép be Bulgáriából Görögországba, mivel több turistánál is kimutatták a COVID-19 fertőzést az Égei-tenger északi részén található Thászosz szigetén.



A szigeten 6 új fertőzöttet regisztráltak, akik közül négyen szerb állampolgárok, és jelen pillanatban egy hotelben vannak elkülönítve. A másik két fertőzött állampolgárságát nem közölték a görög hatóságok, de sajtóinformációk szerint bolgár állampolgárokról van szó, akik engedélyt kaptak arra, hogy hazautazzanak. Úgy tudni, hogy mind a hat fertőzött fiatalkorú, és jelenleg tünetmentes.



A csütörtöki nap folyamán már a Kulata - Promachonas határátkelőn eddig átlépők 90 százalékát már letesztelték, a görög hatóságok pedig felkészülnek arra, hogy pénteken - amikor megnövekedik a forgalom a határnál - minden külföldi turistát leteszteljenek a koronavírusra.



Korábban megírtuk, hogy julius 15-ig csakis a Kulata és Promachonas között határátkelőnél juthatnak be Bulgáriából Görögországba a személyautóval utazó turisták.



A Görögországba utazóknak egyébként az indulást megelőző 48 órában ki kell tölteniük egy elektronikus nyilatkozatot, amiben többen között fel kel tüntetniük az országot, ahonnan érkeznek, és az összes többi olyan országot is, ahol megfordultak az elmúlt 15 napban, továbbá a címüket is, ahol a görögországi tartózkodásuk alatt megtalálhatók. (digi24.ro/hírszerk.)

