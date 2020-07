Új elnöke van a Magyar Tudományos Akadémiának

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) 193. tisztújító közgyűlése kedden este zárult le, a 24 órás szavazáson végül Freund Tamás akadémikust választották meg az MTA új elnökévé - közölte kedden az Akadémia.



A neurobiológus a hat év után leköszönő Lovász Lászlót váltja a Magyar Tudományos Akadémia élén. Az elnöki posztért Freund Tamás mellett Pléh Csaba pszichológus, nyelvész indult.



Az Index bővebb összefoglalóban ír arról, hogy Freund már évek óta az első számú utódesélyes volt, az ő nevéhez fűződik többek között, hogy a magyar agykutatás a világ élvonalába kerülhetett, még 2013-ban ő lobbizta ki a magyar kormány egyik legnagyobb tudományos programját, a Nemzeti Agykutatási Programot.



Freund egyébként politikamentes Akadémiát, a kormánnyal való kiegyezést ígér. Ez azért is fontos szempont, mert még 2019 nyarán a kormánytöbbség keresztül vitte azt az átalakítási tervet, amely során elvették az Akadémiától a magyar tudomány legfontosabb intézményrendszerének számító kutatóhálózatot.



Míg Pléh Csaba a kormánnyal szemben valamivel konfrontatívabb hangnemet képviselt, Freund Tamás végig békülékeny hangot ütött meg - írja az Index.



"Az Akadémia nem lehet ellenzékben, nem áshatja be magát egy lövészárokba, ne politizáljon" – nyilatkozta Freund a tisztújítás előtt, és elmondta, megválasztásával „azt jelezné, hogy az akadémikusok többsége mégiscsak a kiegyezésre hajlik, és támogatni szeretné a kormánnyal való szorosabb együttműködést”.



Freund Tamás kinevezése előtt egyébként sok kritikát kapott, ellenfelei azt kifogásolták, hogy ő már amúgy is lemondott a kiszervezett kutatóhálózatról.



Ezen kívül fontos megemlíteni, Freund köztudottan kritikusan tekint a jelenlegi társadalomtudomány képviselőire, számos konfliktust generálva többek között azzal a nyilvánossá vált levelével, amelyet Orbán Viktornak címzett, és amelyben azt írja, hogy jó lenne tőlük megszabadulni. (index.hu, mti, hírszerk.)



