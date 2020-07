Hivatalos: koronavírusos a brazil elnök

Jair Bolsonaro brazil elnök kedden hivatalosan is megerősítette a sajtó előtt: a tesztje pozitív lett, tehát ő is fertőzött.



A helyi sajtó már régóta cikkez arról, hogy Bolsonaro belázasodott, a kornavírus-fertőzésre hasonlatos tüneteket produkált.



A hír azért is érdekes, mert a brazil elnök már a kezdetektől megkérdőjelezte a járvány létezését, ráadásul többször vádolta a kijárási korlátozásokat bevezető szövetségi államokat azzal, hogy csak a hatalmát akarják megingatni.



Egyébként nem ez az első eset, amikor Bolsonaro kapcsolatba került a koronavírussal, még márciusban egy Trumppal való találkozás után derült ki, hogy a kommunikációsa fertőzött.

(index.hu, hírszerk.)





