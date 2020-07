Bubópestises eset miatt óvintézkedéseket vezettek be Észak-Kínában, a WHO szerint nem kell aggódni

Óvintézkedéseket vezettek be az észak-kínai Belső-Mongólia Autonóm Területen, miután a hétvégén egy bubópestis-fertőzöttet azonosítottak - számolt be internetes oldalán a South China Morning Post (SCMP) című hongkongi lap.



A Belső-Mongóliában található Bajannurban hármas fokozatú - a négyes skálán a második legerősebbnek számító - készültséget vezettek be, miután a városban vasárnap egy pásztort a betegséggel diagnosztizáltak.



Az év végéig érvényes készültségi fokozat alapján a területen tilos mindazon állatok vadászata, fogyasztása és szállítása, amelyek a pestisfertőzést hordozhatják. A lakosságot emellett arra kérik, hogy jelentsenek minden gyanús esetet vagy mással nem magyarázható lázas tünetet, illetve a beteg vagy elhullott mormotákat.



A terület északi szomszédjában, Mongóliában a múlt héten két bubópestises esetről számoltak be. A mongol egészségügyi minisztérium szerint a fertőzéseket feltehetően mormotahús fogyasztása okozta.



A pekingi járványügyi központ arra figyelmeztette a Belső-Mongólia vidéki területeire utazókat, hogy fokozottan ügyeljenek a védekezésre, tartsák magukat távol a vadállatoktól, ne fogyasszanak vadhúst, valamint ne táborozzanak a szabadban. Mindazokat, akik lázas tünetekkel fordulnak orvoshoz, arra kértek, hogy jelentsék, ha az elmúlt időszakban Belső-Mongóliában jártak vagy vadállattal kerültek kapcsolatba. Az egészségügyi dolgozókat kérték a pestis tüneteinek beható tanulmányozására, valamint a páciensek utazási előzményeinek kikérdezésére.



A belföldi turizmus népszerű célpontjának számító Belső-Mongólia tavaly novemberben két bubópestises és két tüdőpestises fertőzöttről számolt be, utóbbiakat egy pekingi kórházba vitték kezelésre.



A SCMP információ szerint 2009 és 2018 között 26 pestises beteget regisztráltak Kínában, akik közül 11 halt bele a fertőzésbe.



A bubópestist bakteriális fertőzés okozza, és a kórokozót főleg rágcsálókon élő bolhák terjesztik. A betegség orvosi segítség nélkül 24 órán belül halálos lehet.



Margaret Harris, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szóvivője kedden Genfben azt nyilatkozta, hogy a bubópestis kínai megjelenése nm jelent magas kockázatot és a hatóságok jól kezelik a helyzetet. (hírszerk./hírszerk.)

