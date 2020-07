Külföldi diákok nem tanulhatnak tovább olyan amerikai egyetemen, ahol csak online oktatás folyik

Külföldi diákok az ősztől nem tanulhatnak tovább olyan egyetemeken, amelyeken a koronavírus-járvány miatt csak online oktatás folyik; vagy elhagyják az Egyesült Államokat, vagy átiratkoznak személyes oktatást folytató egyetemekre - jelentette be hétfőn az amerikai bevándorlási hivatal (ICE).



A döntés érvényes azokra a külföldi diákokra is, akik még csak most érkeznének az amerikai egyetemekre. Ők nem kapnak beutazó diákvízumot, ha a 2020-2021-es tanévre csakis online kurzusokat hirdető egyetemeken tanulnának.



A rendelkezés az F-1, M-1 típusú vízummal az Egyesült Államokban tartózkodókra vonatkozik. Ezekkel a vízumokkal tudományos munkát végző kutatók és diákok jogosultak. Egyelőre nem tudni, hogy a döntés hány diákot érinthet, az ICE adatai szerint azonban 2019-ben 388 ezer 839 F-vízumot, és 9 ezer 518 M-vízumot adtak ki.



Az intézkedés nem vonatkozik azokra a diákokra, akik olyan intézményekben tanulnak vagy kutatnak, ahol teljes egészében, vagy részben személyesen folytatódik az oktatás. A részben személyesen, részben digitálisan kurzusokat tartó egyetemeknek azonban igazolniuk kell, hogy az oktatás részben személyesen folyik.



Az amerikai egyetemek és főiskolák az elmúlt napokban kezdték meghirdetni a 2020-as őszi szemesztereikre vonatkozó terveiket. A legtöbb intézmény távoktatást tervez, legalább az első félévre, de például a Harvard Egyetem valószínűleg az egész tanévet online bonyolítj

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!