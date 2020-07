Magyarországra szabadon, néhány európai országba csak korlátozásokkal vagy egyáltalán nem utazhatnak a romániaiak

A román állampolgárok továbbra is korlátozások nélkül beléphetnek Magyarországra – pontosított a magyar rendőrség azt követően, hogy a szomszéd országban járványelleni intézkedésként a hét végén ismét megnyitották a humanitárius tranzitfolyosókat.



A magyar miniszterelnök ugyanis nemrég úgy nyilatkozott, hogy minden Magyarországon átutazó személy kivétel nélkül csak a tranzitfolyosó használatával utazhat át az országon. A magyar rendőrség legújabb tájékoztatása szerint azonban ez az előírás csupán a nem uniós állampolgárokra vonatkozik. Orbán Viktor múlt héten azt mondta, hogy Magyarország egyelőre nem teljesítheti az unió előírásait a határ megnyitásával kapcsolatban 14 nem uniós tagállammal szemben, ugyanis ez ellehetetlenítené Magyarország járványügyi intézkedéseit. Kivételt képez Szerbia, amellyel szemben Magyarország már május vége óta nem alkalmazza a beutazási korlátozást.



Egyébként már tíz európai ország vezetett be utazási korlátozásokat Romániával szemben az utóbbi hetekben aggasztóan megnövekedett fertőzéses esetszámok miatt.



Finnország, Norvégia vagy Málta egyáltalán nem enged be a területére román állampolgárokat, az Észtországba, Litvániába, Lettországba, Írországba, Szlovéniába vagy Szlovákiába utazó román állampolgároknak pedig 14 napos elkülönítésbe kell vonulniuk.



Ciprus beengedi ugyan a romániaiakat, de csak egy 72 órásnál nem régebbi negatív koronavírus-teszt birtokában.



Románia uniós szinten az első öt ország között van, ahol 100 ezer főre számolva a legnagyobb a fertőzési ráta. (közlemény)

