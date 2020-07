Amerikai alkotmánybíróság: az elektoroknak kötelező a mandátumuknak megfelelően szavazni az elnökválasztáson

Az elektoroknak kötelező a mandátumuknak megfelelően szavazni az amerikai elnökválasztáson - így döntött az Egyesült Államokban az alkotmánybíróság szerepét betöltő szövetségi legfelsőbb bíróság hétfőn Washingtonban.



A szövetségi legfelsőbb bíróság egyhangú döntésével jóváhagyta az északnyugati Washington állam és Colorado által benyújtott keresetet, amelyben a két amerikai tagállam kiáll amellett, hogy büntethetők legyenek az úgynevezett "hűtlen" elektorok, vagyis azok, akik nem az előválasztásokon szerzett mandátumuknak megfelelően voksolnak az elnökjelöltre.



Az amerikai elnökválasztási rendszerben az elnök megválasztásakor nem csupán a közvetlenül, a választók által leadott szavazatok számítanak, hanem az úgynevezett elektori testület is szavaz az elnök személyéről. Az elektori testület tagjait a tagállamok előválasztásain választják meg, továbbá a pártok jelöltjeiből kerülnek ki.



Az alkotmánybírósági döntés értelmében a tagállamok megbüntethetik a "hűtlen" elektorokat, de akár ki is emelhetik őket az elektori testületből.



Az amerikai alkotmány külön nem rendelkezik az ilyen elektori viselkedésről. Ennek védelmezői azzal érveltek, hogy az elektoroknak független, a mandátumuktól is független döntést kell hozniuk, ha úgy ítélik meg, hogy az adott elnökjelölt nem alkalmas a hivatalára. A bíróság döntésének indoklását megfogalmazó Elena Kagan, az alkotmánybíróság liberális tagja úgy fogalmazott: "az alkotmány szövege és a nemzet történelme azt igazolja, lehetséges, hogy egy tagállam kényszerítse az elektort a párt jelöltjének megszavazására tett ígéretének betartására".



A 2016-os elnökválasztáson az 535 elektor közül heten voksoltak másként, mint ahogyan arra a mandátumuk feljogosította, s hárman közülük a későbbi győztes Donald Trump elnökségét akarták volna megakadályozni. A Politico című lap ezzel kapcsolatban emlékeztet arra: 2016-ban demokrata párti elektorok egy csoportja megpróbált nyomást gyakorolni republikánus elektorokra annak érdekében, hogy ne Donald Trumpra adják le a voksukat. (mti)

