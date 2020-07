Az EB Brexit-ügyi főtárgyalója szerint komoly és lényegi eltérés van a felek álláspontja között

Cél, hogy gyors és sikeres egyezségre jussunk a még lezáratlan kérdéseket illetően, azonban a négynapos brüsszeli tárgyalási forduló után a jövőbeli kétoldalú kapcsolatrendszer több részlete tekintetében komoly és lényegi eltérés maradt az Európai Unió és Nagy-Britannia álláspontja között - közölte Michel Barnier, az Európai Bizottság Brexit-ügyi főtárgyalója csütörtökön Brüsszelben.



Barnier kijelentette, az Európai Unió továbbra is hisz abban, hogy a mindkét fél érdekét szolgáló megállapodás létrejöhet.



Nagy-Britannia részéről hasonló elkötelezettségre van szükség. Az unió elvárja, hogy London jobban megértse és tiszteletben tartsa Brüsszel álláspontját a megállapodás megkötése érdekében - húzta alá.



Szavai szerint az unió konstruktív módon vett részt a vitában. Figyelemmel hallgatta David Frost brit tárgyalót, aki Boris Johnson brit miniszterelnök elképzeléseit tolmácsolta, különösen a politikai megállapodás gyors elérésére irányuló kérését és azon kijelentéseit, amelyek szerint az Európai Bíróságnak a jövőben nem lehet joghatósága az Egyesült Királyság felett, az uniós jog a továbbiakban nem lehet érvényes a szigetországra, valamint a halászat kérdésének tekintetében, amelyek "a brit uniós kilépés okozta (Brexit) tényleges változásokat mutatják".



Barnier kijelentette: az EU álláspontja továbbra is azon a politikai nyilatkozaton alapul, amely szerint nem lehetséges gazdasági partnerség az állami támogatásokra vonatkozó, valamint az üzleti vállalkozások számára fontos egyenlő, nyílt és tisztességes versenyfeltételek megléte nélkül.



Az Európai Unió álláspontja szerint nem lehetséges csak egy-egy kérdéskört érintően megállapodásra jutni, az unió továbbra is ragaszkodik a minden területet érintő párhuzamos előre haladáshoz - jelentette ki.



A főtárgyaló arról is tájékoztatott, hogy a pénteki tárgyalási nap elmarad, a felek a jövő héten Londonban folytatják a megbeszéléseket. A következő tárgyalási forduló a július 20-val kezdődő héten várható.



Az Egyesült Királyság január 31-én lépett ki az Európai Unióból. Ezt követően a felek együttműködése az előzetesen rögzített átmeneti időszakba lépett. Célja, hogy időt biztosítson a brit kormánynak és az uniónak a megállapodásra a jövőbeni kétoldalú kapcsolatrendszer szabályairól.



Az időszak alatt megállapodásra kell jutni a jövőbeni kapcsolatokat illetően olyan ügyekben, mint a kereskedelem szabályozása (a két fél közötti szabadkereskedelem), a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés, az adatvédelem, a gyógyszerekkel kapcsolatos szabályozási kérdések, a repülésbiztonság, a közúti árufuvarozás, a védelem- és biztonságpolitika vagy egyes halászati kérdések.(mti)

