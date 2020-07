Csak egy határátkelőn lehet átmenni Bulgáriából Görögországba - bonyolódik a nyaralni indulók helyzete

A görög külügyminisztérium közölte, hogy július 1. és 15. között mindössze egyetlen egy Bulgáriával közös határszakaszon engedélyezi a határátlépést a személyi forgalom számára. A turisták így csak a Kulata és Promachonas között határátkelőnél juthatnak be Görögországba, a többi 5 határátkelőhelyet lezárták, de a Görögországból hazatérő turisták továbbra is igénybe vehetik azokat kilépéskor.



A lezárt határátkelőknél egyébként - a minisztérium indoklása szerint - azért kellett felfüggeszteni a forgalmat, mert ott lehetetlenné vált az elektronikus formanyomtatványok kitöltése, amelyek segítségével nyilvántarthatják az országba belépő külföldieket.



A Görögországba belépő turisták esetében a határátkelőnél elvégzik a koronavírus-tesztet, annak az eredményére pedig legalább 24 órát kell várni, ezalatt meg kell adni egy címet, ahol a letesztelt személynek a teszt eredményének megérkezéséig el kell szigetelnie magát. Emellett az országban továbbra is bizonyos helyeken kötelező a maszk, a kézfertőtlenítés és a szociális távolságtartás is.



A román külügyminisztérium egyébként felhívja minden Görögországba utazó figyelmét, hogy a görög hatóságok előzetes figyelmeztetés nélkül változtathatják meg az országba való belépési szabályokat az új COVID-19 fertőzöttek számának növekedésétől függően.



A Görögországba utazó román állampolgárok Románia Athéni Nagykövetségétől a +302106774035-ös telefonszámon, valamint a Szaloniki Román Konzulátustól a +302310340088-as telefonszámon kérhetnek segítséget, továbbá a +306978996222-es telefonszámon is információt, útmutatást igényelhet minden Görögországban tartózkodó román állampolgár.



A Görögországba utazóknak egyébként az indulást megelőző 48 órában ki kell tölteniük egy elektronikus nyilatkozatot, amiben többen között fel kel tüntetniük az országot, ahonnan érkeznek, és az összes többi olyan országot is, ahol megfordultak az elmúlt 15 napban, továbbá a címüket is, ahol a görögországi idejüket fogják tölteni.



A megadott adatok egy szerverre kerülnek feltöltésre, a szervertől pedig az elektronikus nyilatkozatot kitöltő személy kap egy kódot, amit a határnál majd fel kell mutatnia a hatóságoknak.



A nyilatkozatban megadott válaszok alapján döntik el a határnál, hogy az illető személy jogosult-e esetleg tesztelés nélkül belépni az országba, vagy szükséges elvégezni rajta azt.



Görögország egyébként július 1-jétől újra nyitotta a nemzetközi légi forgalmát is és a kikötők is fogadják a nemzetközi vizekről érkező turista hajókat. (G4media.ro/hírszerk.)

