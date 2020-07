Lettországban betiltottak hét orosz televíziós csatornát

Lettországban betiltották a külföldre sugárzó RT orosz állami televízió hét csatornáját összhangban az Európai Unió által elrendelt szankciókkal - jelentette be a LETA balti hírügynökség a lett médiahatóságra (NEPLP) hivatkozva.



A NEPLP kedden közölte, hogy az RT, az RT HD, az RT Arabic, az RT Spanish, az RT Documentary HD, az RT Documentary és az RT TV műsorszórását függesztették fel, mert az Európai Unió szankciókat rendelt el Dmitrij Kiszeljovval, az RT vezérigazgatójával szemben, aki központi szerepet játszott a Krím félsziget 2014-ben történt elcsatolását övező orosz propagandában.



A lett médiahatóság egyben sürgette az uniós tagországokat, hogy kövessék példáját.



Az RT, amely korábban Russia Today néven volt ismert, egy orosz állami televíziós hálózat, amely a többi között angol, spanyol és arab nyelven terjeszt Kreml-barát tartalmakat.



Az NEPLP szerint az RT műsoraiban Lettországot bukott államként mutatja be. A médiahatóság Kiszeljovot a Kreml vezető propagandistájának nevezte, és közölte, hogy a tiltás addig marad érvényben, míg Kiszeljov az uniós szankciós listán szerepel.



Tavaly novemberben kilenc orosz televíziós csatornát tiltottak be Lettországban, mert az egyik tulajdonosuk, Jurij Kovalcsuk Kremlhez közel álló milliárdos bankár szintén felkerült a Krím orosz bekebelezése miatti szankciós lajstromra. (mti)



