Az Iszlám Állam több tonna drogot juttatott volna el az európai harcosaihoz, de lebuktak

Tizennégy tonna amfetamintablettát foglaltak le Salerno kikötőjében, a szállítmány Szíriából érkezett, és egy részét az Iszlám Állam európai harcosainak szánták - jelentette be az olasz pénzügyőrség szerdán.



A drogszállítmány értékét több mint egymilliárd euróra teszik. A 84 millió darab tablettát a dél-olaszországi Salerno kikötőjében foglalták le, három konténerben, a drogot nyomdáknak szánt nagy méretű papírhengerekben rejtették el a csempészek.



A tablettákon az Iszlám Állam egyik jelképe látható. A Captagonnak nevezett szintetikus kábítószerről van szó, amelyet öngyilkos merénylők szoktak használni. A többek között a párizsi Bataclan koncertteremben 2015 novemberében tüzet nyitó terroristák búvóhelyén is ilyen drogot találtak.



A 14 tonna tablettát szállító konténerek Szíriából indultak el, a hatóságok szerint a drogot ott is gyártották, és a bevétel az Iszlám Állam finanszírozását szolgálta. A szállítmány egy Svájcban székelő olasz cég nevén volt bejegyezve.



Az olasz pénzügyőrség és a salernói vámőrség különleges egysége egy hónapja figyelt fel ruhák közé elrejtett amfetaminos zacskókra. Ezeket próbálkozásoknak tartották egy nagyobb szállítmány érkezése előtt. A 84 millió tabletta az eddigi legnagyobb nemzetközi fogásnak számít a szintetikus drogok lefoglalásában. (mti)

