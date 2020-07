Magyarországon leteszteltek 10 ezer embert, 69-ről derült ki, hogy már átesett a koronavíruson

Magyarországon május 1. és 16. között tartották meg az országos reprezentatív mintavételt (H-UNCOVER ) a négy nagy orvosegyetem munkatársai, amely során 10.474 személyen végezték el a koronavírus-tesztet.



A PCR-mintavételt követően mindössze 3 embernél mutatták ki a koronavírus-fertőzést, és 69 olyan ember vérében mutattak ki antitesteket, akik már átestek a fertőzésen, ismertette a mintavétel eredményeit Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora. A rektor elmondása szerint a 3 pozitív esetet eredményező PCR-mintavételek közül 2 ember éppen kórházban feküdt, amikor meglettek az eredmények.



Az eredmények ismertetésekor elhangzott, hogy - a reprezentatív mintavétel adatai alapján - Magyarországon május első felében 2.421 ember lehetett koronavírus-fertőzött, míg 56.439 személy már áteshetett a fertőzésen ekkorra. A legmagasabb fertőzöttségi arány Budapesten és az észak-magyarországi régióban volt.



A H-UNCOVER reprezentatív vizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy a lakosság milyen arányban fertőződhetett meg a koronavírussal, és hányan szerezhettek már védettséget az országban. A vizsgálatot a négy nagy magyarországi orvosegyetem (Debreceni Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Semmelweis Egyetem , Szegedi Tudományegyetem) készítette el.



A vizsgálatba Magyarország 489 településéről választottak ki alanyokat, köztük az összes budapesti kerületből.



Az alanyokat a négy orvosi egyetem munkatársai tesztelték le rendelőkben, járóbeteg-ambulanciákon, szűrőbuszokon, de kérésre autóval is kimennek a helyszínre is. A vizsgálatokat mintegy 1500 orvos, ápoló, asszisztens, orvostanhallgató és doktorandusz végezte. (Via Index.hu)





Nyitókép: Pixabay

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!