Lengyelország: Andrzej Duda nyerte a választás első fordulóját, aki a varsói főpolgármesterrel kell megméretkezzen

A kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) támogatásával induló jelenlegi lengyel elnök, Andrzej Duda nyerte meg az elnökválasztás vasárnapi első fordulóját, de nem szerezte meg a voksok abszolút többségét, így az ő és a fő ellenzéki erő, a Polgári Platform (PO) által vezetett koalíció jelöltje, Rafal Trzaskowski varsói főpolgármester részvételével második fordulót kell tartani - derül ki az urnazárást követően végzett első exit poll felmérésekből.



Andrzej Duda a szavazatok 41,8 százalékát nyerte el. Mögötte Rafal Trzaskowski végzett a voksok 30,4 százalékával. Összesen 11 induló jelölt közül a harmadik a függetlenként induló Szymon Holownia lett a felmérésekben jelzettnél magasabb, 13,3 százalékos eredménnyel.



A radikális nemzeti és az újliberális pártok koalícióját, a Konföderációt képviselő Krzysztof Bosak a voksok 7,4 százalékát szerezte meg. Robert Biedron melegjogi aktivista, baloldali EP-képviselő 2,9 százalékos, a Lengyel Parasztpárt elnöke, Wladyslaw-Kosiniak-Kamysz pedig 2,6 százalékos eredménnyel végzett.



Előzetes adatok szerint magas, 62,9 százalékos volt a részvételi arány. Az előző, 2015-ös elnökválasztás első fordulójában a jogosultak 49 százaléka járult az urnákhoz, az eddig legmagasabb, 65 százalékos részvételt az 1995-ös elnökválasztáson mérték.



A végleges eredményeket az országos választási bizottság (PKW) legkorábban kedd estére ígéri, addigra befutnak a lengyel külképviseleteken megtartott voksolás eredményei is. Külföldön 374 ezren regisztráltak, ami a szavazók mintegy 2 százalékát jelenti.



A második fordulót július 12-én tartják meg. A most alulmaradt ellenzéki jelöltekre szavazók többsége feltehetőleg Trzaskowskit támogatja majd.



A szavazást követően Andrzej Duda gratulált az összes riválisának. Rámutatott: jelentősen jobb eredményt ért el, mint a 2015-ös választás első fordulójában, amikor a voksok 34,8 százalékát nyerte el. Bejelentette a kampány folytatását is a második forduló előtt. Úgy vélte: programja "nagyon sok, Lengyelországot illető ügyben" megegyezik a negyedik helyen végzett Bosakéval.



Rafal Trzaskowski megköszönte az ellenzéki többségű szenátus, valamint az őt támogató egyes önkormányzatok segítségét. "Nélkülük már régen túl lettünk volna a választáson, most viszont esélyünk van győzelemre" - jelentette ki. Ezzel arra utalt, hogy ő akkor váltotta le a PO korábbi, alacsony támogatottságú jelöltjét, amikor az ellenzék a koronavírus-járványra hivatkozva kikényszerítette az eredetileg május 10-re kiírt szavazás elhalasztását.



Gratulálva is Dudának, Trzaskowski a jelenlegi államfő által támogatott, nagyvonalú szociális kormányprogramok folytatását ígérte. Szymon Holownia választóinak Trzaskowski azt ígérte: felül akar kerekedni a régi politikai vitákon. Mindemellett méltatta a független jelöltet, hogy sok, eddig nem szavazó embert sikerült mozgósítania.



Holownia a választás után közölte: a következő napokban dönti el, hogy a két befutó jelölt közül melyikre szavaz július 12-én. Holownia választási stábjának vezetője, Jacek Cichocki, aki a PO kormányzása idején belügyminiszter volt, azt mondta: ő személy szerint Trzaskowskira voksol majd. (MTI)



Fotó: Morning Brew/unsplash.com

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!