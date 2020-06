Három halálos áldozata van egy glasgowi késelésnek

Három halálos áldozata van a Glasgow központjában történt pénteki incidensnek, amely során több embert megkéseltek – írja a BBC.



A sajtóértesülések szerint a helyszínre érkező rendőrség lelőtte elkövetőt. A The Guadian arról is tájékoztat, hogy a skót rendőrség megerősítette, hogy egy rendőrt is megkéseltek a konfliktus során, őt jelenleg kórházban ápolják.



A hatóságok arra kérik az embereket, hogy kerüljék el a súlyos incidens helyszínét, ennek érdekében West George utcát és környékét lezárták.



A helyszínen lévő szemtanúk szerint a környék tele van rendőrautókkal, egy beszámoló szerint négy embert vitt el a mentő, a konfliktus során láttak egy színes bőrű férfit a földön feküdni, sebesült oldalára szorított kézzel, továbbá egy embert, aki feltartott kézzel jött ki az épületből, ahol az incidens történt.



A rendőrség szerint a veszélyt elhárították, és a helyzetet kézben tartják. (BBC, TheGuardian)

