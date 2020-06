Az új fertőzöttek magas száma miatt egyelőre nem utazhatnak Dániába a román állampolgárok

Szombattól - az EU-s tagállamok többségéhez hasonlóan - Dánia is megnyitja határait a többi uniós tagállam polgárai felé, de bizonyos intézkedések miatt néhány ország polgárai - köztük a román állampolgárok - mégsem léphetnek majd be. Ennek oka pedig az, hogy a dán törvények szerint csak azon országok állampolgárai léhetik át a határt, amely országokban 100 ezer főre nem jut több mint heti 20 új koronavírus fertőzött.



Románia mellett - jelen állás szerint - Nagy-Britannia, Írország, Portugália és Málta állampolgárai sem utazhatnak egyelőre be Dániába, ez pedig érvényes a Dániával szomszédos Svédország bizonyos régióira is, ahol szintén ez a helyzet.



A dán külügyminisztérium azt ígéri, hogy heti rendszerességgel közlik majd, hogy mely országok esetében marad érvényben a szigorítás, vagy mely országok polgárai számára oldják fel azokat.



Norvégia egyébként szintén enyhíteni fog a beutazási feltételeken, de a svéd állampolgárok oda is csak akkor utazhatnak be, ha bevállalják a 14 napos elkülönítést.



Erna Solberg norvég miniszterelnök azt nyilatkozta, hogy az országba július közepétől kezdve utazhatnak be a schengeni-tagállamok, illetve az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagállamainak állampolgárai, de csakis akkor, ha az országukban csökkenést mutat a koronavírussal fertőzöttek száma.



A norvég közegészségügyi hatóság július 10-re ígéri azt a listát, amelyen azon országok szerepelnek, ahonnan be lehet majd utazni a skandináv államba. A listát az újonnan jelentett fertőzöttek száma és az ország népességének a figyelembevételével készítik el. (revista22.ro/hírszerk.)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!