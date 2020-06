Meghaladta a százezret a halottak száma Latin-Amerikában

Átlépte a százezret a koronavírus okozta halálesetek száma Latin-Amerikában, míg világszerte eddig 9 240 398 ember fertőződött meg, a halálos áldozatok száma 476 960, a gyógyultaké pedig 4 614 071 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem szerdai adatai szerint.



Szakemberek szerint a diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert többé-kevésbé korlátozott a tesztek száma és a számontartás kritériumai is különböznek.



A fertőzés 188 országban és régióban van jelen.



A SARS-CoV-2 vírus okozta Covid-19 nevű betegség az Egyesült Államokat sújtja leginkább, ahol 2 346 950 a fertőzöttek száma és 121 228-an haltak meg.



Az elmúlt hetekben a latin-amerikai térség vált a világjárvány gócpontjává, miközben a világ többi részében enyhült a helyzet.



Mexikóban egy nap alatt 6288 új fertőzöttet és 193 halálesetet regisztráltak, így 191 410-re nőtt a fertőzöttek és 23 377-re a halottak száma.



A latin-amerikai országok közül csak Brazíliában súlyosabb a helyzet. Ott kedden 1374 halottat és 39 436 fertőzöttet regisztráltak, ezzel a halálesetek száma 52 ezerre nőtt, és több mint 1,1 millióan kapták el a fertőzést.



Ezzel szemben szerdán az osztrák kormány bejelentette, hogy júliustól tovább lazítanak a korlátozásokon, például valamennyi sportág engedélyezett lesz, s a jövő hét szerdától a pincérek számára sem lesz kötelező a szájmaszk viselése.



Lassul a vírus terjedése Oroszországban is, de egyes régiókban a helyzet javulása mintegy három héttel elmarad a moszkvaitól - közölte az egészségügyi miniszter, hozzátéve, hogy négy régióban még mindig magas a megbetegedési arány.



Ukrajnában azonban ismét rekordot döntött a fertőzöttek napi növekménye, szerdára 940 új beteget regisztráltak. A legtöbb új fertőzöttet a nyugati országrészből jelentették.



Az új esetekkel együtt Ukrajnában az eddig azonosított fertőzöttek száma átlépte a 39 ezret (39 014). A betegségben elhunytaké 16 újabb halálos áldozattal 1051-re emelkedett, miközben eddig 17 409-en gyógyultak meg, közülük 453-an az elmúlt napban. Az aktív betegek száma így 20 554 az országban.



Olaszországban harminc emberéletet követelt a járvány az utóbbi 24 órában, az igazolt új fertőzöttek száma pedig 190, ez enyhe növekedésnek számít az egy nappal korábbi adatokhoz képest. Lombardiában 88 új esetet diagnosztizáltak és heten haltak meg. Emilia-Romagna tartományban az új esetek száma 44, a halottaké kilenc.



Iránban is emelkedőben van a járványgörbe, ott már csaknem tízezren haltak meg a koronavírus miatt, az elmúlt 24 órában 133-an. (mti)

