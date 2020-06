Gorombaságnak minősítette a Twitter Trump egyik bejegyzését

A Twitter kedden ismét megjelölte, ezúttal gorombaságnak minősítette az amerikai elnök egyik bejegyzését.



Donald Trump még kedden reggel azt írta a mikroblogon: "Soha nem lesz autonóm övezet Washington DC-ben, amíg én vagyok az elnök. Ha megpróbálkoznak ezzel, komoly erővel találják szemben magukat."



Ezzel az amerikai fővárosban keddre virradóra kitört zavargásokra reagált. A Fehér Ház előtti Lafayette téren erőszakos tüntetők megpróbálták ledönteni Andrew Jackson, az Egyesült Államok hetedik elnökének (1829-1837) emlékművét, lángvágót is elővettek, hogy elmozdítsák talapzatáról a lovas szobrot.



A kaliforniai székhelyű Twitter ezt a bejegyzést jelölte meg és kommentálta.



"Ez a bejegyzés megsértette a Twitter gorombaság elleni szabályzatát. Mindazonáltal a Twitter úgy határozott, hogy a bejegyzés közérdeklődésre tarthat számot, és ezért hozzáférhető marad" - olvasható a mikroblog moderátora által közzétett rövid szövegben.



A megjelölés azt is jelenti, hogy a bejegyzést nem lehet lájkolni és kommentálni.



A Twitter az utóbbi időben többször is megjelölte az amerikai elnök bejegyzéseit. Legutóbb akkor, amikor Trump arról írt, hogy a levélben történő szavazás tág teret nyithat a választási csalásoknak. A médiaszolgáltató úgy vélte, hogy Trump ezzel félrevezető információkat közölt a novemberi választásokról. (mti)

