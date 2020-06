Az 1986-os csernobili katasztrófát több kisebb baleset is megelőzte

A világ egyik legsúlyosabb atomkatasztrófáját számos kisebb baleset előzte meg, ez pedig onnan derült ki, hogy több titkosított dokumentumot hoztak nyilvánosságra – írja a G4media az Agerpresre és ukrán lapokra hivatkozva.



Az atomerőmű működése egészen az épülésétől a balesetig dokumentálva volt a KGB volt szovjet titkosszolgálat által, ezekből a dokumentumokból derült ki többek között, hogy több baleset is megelőzte az 1986 április 26-án bekövetkezett robbanást, de ugyanitt megtalálták a 26-án este rögzített telefonos kommunikáció átiratát is.



Az új információkkal az Ukrán Biztonsági Szolgálat állt a nyilvánsosság elé, amelyet az ukrajnai örökségek intézete élőben mutatott be az atomreaktor mellől.



A csernobili atomerőműről 229 dokumentum készült, amelyek közül sokat most először hoztak nyilvánosságra.



A hivatalos adatok szerint a 4-es reaktor felrobbanása során 500 hirosimai atombombának megfelelő radioaktív anyag szabadult fel. (g4media, hírszerk.)



