Az EU legnagyobb koronavírus-járványgóca lett a Rheda-Wiedenbrück-i húsfeldolgozó

Az Európai Unió legnagyobb koronavírus-járványgócaként ír a sajtó az Észak-Rajna-Vesztfália tartományi Rheda-Wiedenbrückben működő sertésfeldolgozóban kitört járványról. A Tönnies-gyárban már 1300 dolgozót diagnosztizáltak koronavírus-fertőzéssel, és a fertőzöttek fele romániai vendégmunkás.



Mivel a munkaadó nem ismeri a vállalatnál dolgozók címét, gyakorlatilag káoszba fulladt annak a hatósági rendelkezésnek az alkalmazása, miszerint minden, a feldolgozóban alkalmazott személy lakóhelye karanténzónának minősül. Sok kelet-európai vendégmunkás egyszerűen elmenekült - autókkal és mikrobuszokkal - a szálláshelyéről, köztük romániaiak is - írja a Bild német lapra hivatkozva a Hotnews. Mások, akiknek a teszteredménye negatív lett, azonnal repülőjegyet akartak foglalni; a lakosok száma jelentősen csökkent a környéken, nyilatkozta egy környékbeli a német lapnak.



A Tönnies-húsfeldolgozó 14 napig le volt zárva. A dolgozók tömeges letesztelésében a német hadsereg segített. A tesztelés vasárnap is folytatódott.



A vállalat vezetése szombaton sajtótájékoztatót tartott a helyszínen. Clemens Tönnies vezérigazgató azt nyilatkozta, egyes közvetítők megkísérelték blokkolni a szerződéses alkalmazottak neveinek kiadását. Ugyanakkor azt mondta, ők alkalmazóként csak a nevet, a nemet és a születési dátumot kell nyilván tartsák az alkalmazottak esetében.



Tönnies szerint az adatvédelem ilyen esetben másodlagos kellene legyen, amikor egy világjárványról van szó; nemcsak az ő gyárukról van szó, hanem emberekről, az egész környékről, és arról, hogy a vírus kikerül a cégtől máshova is.



A kereszténydemokrata (CDU) vezetésű tartományi kormány vasárnap rendkívüli ülést tartott - írja az MTI. Armin Laschet miniszterelnök az ülés után elmondta, hogy egyelőre nincs szükség az egész járás lezárására, mert a góc jól körülhatárolható. Azonban az eset "hatalmas járványügyi kockázatot" jelent, ezért mindent meg kell tenni, hogy a vírus ne terjedjen át az üzemben dolgozóktól a helyi lakosságra. A legfontosabb, hogy minden érintett letöltse a karantént, így például a külföldi munkások ne látogassanak haza a kényszerszünet alatt. A helyzet kezelésében tolmácsok is segítenek, a szabályok betartását több rendőri egység ellenőrzi - mondta.



A térség CDU-s európai parlamenti (EP-) képviselője szerint mindez nem lesz elég. Nemcsak Gütersloh-ban, hanem az üzem körüli 30 kilométeres övezetben mindenütt korlátozásokat kell elrendelni az egész lakosságra - mondta Peter Liese a Bild am Sonntag című vasárnapi lapnak.



Kiemelte, hogy a sertésfeldolgozóban történt tömeges fertőzés jelenleg a legsúlyosabb járványkitörés egész Európában. A vírus legalább két hete terjedhet a dolgozók között, sokan már kórházba is kerültek, és félő, hogy számos halálos áldozat is lesz - mondta Peter Liese, az Európai Néppárt (EPP) EP-frakciójának vezető egészségügyi szakpolitikusa, aki politikai karrierje előtt orvosként dolgozott.



A Tönnies holdinghoz tartozó üzemben többnyire közép- és kelet-európai vendégmunkások dolgoznak. Az alvállalkozói konstrukcióban foglalkoztatott emberek általában tömegszállásokon laknak. A közeli Verlben, ahol a dolgozók egy részét elszállásolták, a városvezetés megbízott egy biztonsági céget a karantén betartásának ellenőrzésével, és kordonokkal lezárta a negyedet. Az elkerített településrészen számos családi ház is van, amelyek lakói nem a Tönnies-nél dolgoznak.



A történtek feltárásába a területileg illetékes bielefeldi ügyészség is bekapcsolódott, gondatlan testi sértés és a fertőző betegségek elleni védekezésről szóló törvény megsértésének gyanúja miatt folytatnak vizsgálatot, egyelőre ismeretlen tettes ellen.



Hubertus Heil szövetségi munkaügyi miniszter a napokban megrázónak nevezte a húsüzemi járványkitörésről szóló híreket. Az eset megmutatja, milyen következményekkel jár, amikor "nem bánnak méltányos, fair módon közép- és kelet-európai munkavállalókkal nálunk" - nyilatkozott a miniszter az ARD országos köztelevíziónak.



Hozzátette: az eset azt is megmutatja, hogy helyesen járt el a kormány, amikor a hasonló járványkitörések révén elrendelte, hogy 2021-től tilos a vállalkozói szerződés (Werkvertrag) alkalmazása a német húsipar azon társaságainak, amelyek fő üzletága az élőállat-vágás és a húsfeldolgozás.



A német húsiparban nagyjából 200 ezren dolgoznak, az ágazat versenyképességét jórészt a vállalkozói szerződésekkel szerzett olcsó munkaerő biztosítja. Becslések szerint a mészárosok és a hentesek nagyjából 90 százaléka alvállalkozóknál alkalmazott közép- vagy kelet-európai vendégmunkás. A konstrukció lehetővé teszi, hogy a húsipari cég megkerülje a többi között a bérre és a társadalombiztosításra vonatkozó hazai előírásokat. Visszaélésekről több mint húsz éve jelennek meg beszámolók a német és a külföldi sajtóban.



A több üzemet működtető Tönnies holding az első számú szereplő a sertésfeldolgozás németországi piacán, tavaly 16,7 millió sertést dolgoztak fel, piaci részesedésük 30,3 százalékos volt.



A rheda-wiedenbrückeni eset hatása a járvány alakulását mutató országos adatokban is megmutatkozik. A Robert Koch országos közegészségügyi intézethez (RKI) az utóbbi napokban rendre 500-nál több új fertőzöttről érkezik jelentés, holott június elejétől a hónap közepéig általában az 500-as határ alatt volt az új fertőzöttek napi száma. Szombatról vasárnapra 687 új esetet jelentettek az intézetnek a járási és városi egészségügyi hivatalok. Így a járvány kezdete óta 189 ezer 822 fertőzést mutattak ki.



Németországban több mint egy hónapja tartósan ezer alatt van az igazolt új fertőzöttek napi száma, és a járvány egyre inkább helyi kitörésekből, fellángolásokból áll. Gócok alakultak ki Rheda-Wiedenbrücken mellett például Berlin Neukölln nevű kerületében és Göttingenben. Ezek az esetek megemelték a vírus úgynevezett reprodukciós rátáját (R), amely az RKI vasárnapi jelentése szerint az utóbbi hetekben regisztrált 0,7-1,2 közötti sávból felugrott 1,79-re. Ez azt jelenti, hogy minden 100 új fertőzött átlagosan további 179 embernek adja tovább a vírust. (hotnews, mti)

