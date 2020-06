Karantén alá helyeztek több ezer embert Németországban egy húsüzemi járványkitörés miatt

Kéthetes otthoni karanténra köteleztek több ezer embert a németországi Észak-Rajna-Vesztfália tartományban az új típusú koronavírus terjedésének megállítására, miután járványgóc alakult ki egy húsfeldolgozó üzemben.



A Rheda-Wiedenbrückben működő sertésfeldolgozóban péntekig 730 fertőzöttet regisztráltak. A tömeges tesztelést kedden kezdték, miután csoportos fertőzések történtek. A munkában a hadsereg (Bundeswehr) egy 25 fős alakulata is részt vesz.



Eddig 1100 vizsgálatot végeztek el, és a következő napokban a vállalat - a Tönnies-holding - valamennyi dogozóját letesztelik. Elővigyázatosságból karanténra kötelezték csaknem a teljes személyi állományt, 6400 embert, az adminisztratív munkakört betöltőkön kívül mindenkit.



A területileg illetékes bielefeldi ügyészség is bekapcsolódott, gondatlan testi sértés és a fertőző betegségek elleni védekezésről szóló törvény megsértésének gyanúja miatt folytatnak vizsgálatot, egyelőre ismeretlen tettes ellen - jelentette a Westdeutscher Rundfunk (WDR) regionális közszolgálati médiatársaság.



Az üzemet ideiglenesen bezárták. A dolgozók - többnyire tömegszállásokon elhelyezett vendégmunkások - a karantén idejére is kapnak fizetést. A közeli Verlben, ahol az üzem dolgozóinak egy részét elszállásolták, a városvezetés megbízott egy biztonsági céget a karantén betartásának ellenőrzéséve. A WDR beszámolója szerint külön gond, hogy a szállásokon nemcsak a Tönnies-nél foglalkoztatott vendégmunkások laknak, hanem más cégeknél dolgozó emberek is, és nehéz őket különválasztani.



Hubertus Heil szövetségi munkaügyi miniszter megrázónak nevezte a húsüzemi járványkitörésről szóló híreket. Az eset megmutatja, milyen következményekkel jár, amikor "nem bánnak méltányos, fair módon közép- és kelet-európai munkavállalókkal nálunk" - nyilatkozott a miniszter az ARD országos köztelevíziónak.



Hozzátette: az eset azt is megmutatja, hogy helyesen járt el a kormány, amikor a hasonló járványkitörések révén elrendelte, hogy 2021-től tilos a vállalkozói szerződés (Werkvertrag) alkalmazása a német húsipar azon társaságainak, amelyek fő üzletága az élőállat-vágás és a húsfeldolgozás.



A német húsiparban nagyjából 200 ezren dolgoznak, az ágazat versenyképességét jórészt a vállalkozói szerződésekkel szerzett olcsó munkaerő biztosítja. Becslések szerint a mészárosok és a hentesek nagyjából 90 százaléka alvállalkozóknál alkalmazott kelet-európai vendégmunkás. A konstrukció lehetővé teszi, hogy a húsipari cég megkerülje a többi között a bérre és a társadalombiztosításra vonatkozó hazai előírásokat. Visszaélésekről több mint húsz éve jelennek meg beszámolók a német és a külföldi sajtóban.



A több üzemet működtető Tönnies-holding az első számú szereplő a sertésfeldolgozás németországi piacán, tavaly 16,7 millió sertést dolgoztak fel, piaci részesedésük 30,3 százalékos volt. (MTI)



Fotó: Armando Ascorve Morales/unsplash.com

