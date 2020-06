Általános választásokat tartanak Szerbiában

Szerbiában önkormányzati, vajdasági tartományi és parlamenti választásokat tartanak vasárnap.



Az országos parlamenti választáson közel 6,6 millió szavazó 21 párt és koalíció jelöltjei közül választhatja ki, hogy kit juttat be a 250 fős belgrádi törvényhozásba.



A voksolás egyfordulós, a listákon összesen 3419 jelölt szerepel, a szerbiai törvények értelmében a jelöltek legalább 40 százalékának nőnek kell lennie, de úgy, hogy a választási lista öt helyére két nő jusson.



A parlamenti bejutási küszöb az előző választásokkal ellentétben nem öt, hanem három százalékos, vagyis a mandátumok elosztásában csak azok a pártok vehetnek részt, amelyek listája legalább három százalékos támogatást szerez. A nemzeti kisebbségek pártjai az úgynevezett természetes küszöb szabálya szerint kerülhetnek a törvényhozásba, ami azt jelenti, hogy annyi képviselőjük kerülhet be a parlamentbe, ahányszor az egy mandátumhoz szükséges szavazatszámot megszerzi egy nemzeti kisebbségi párt anélkül, hogy el kellene érnie a 3 százalékos bejutási küszöböt.



Egy néhány hónapja elfogadott törvénymódosítás szerint a természetes küszöb meghatározásakor a kisebbségi pártokra leadott szavazatoknál 1,35-ös szorzót használnak.



A felmérések szerint az induló 21 lista közül legfeljebb hat szerb pártnak van esélye arra, hogy bejusson a belgrádi törvényhozásba.



A választások legnagyobb esélyese a kormányzó, jobbközép Szerb Haladó Párt (SNS). A Vecernje Novosti című napilap múlt hétvégi számában közölt felmérés szerint az SNS a szavazatok mintegy 58,2 százalékára számíthat országos szinten. A második helyre a kisebbik kormánypártnak, a balközép Szerbiai Szocialista Pártnak van a legnagyobb esélye, amelynek támogatottsága 12,5 százalékos. A harmadik legnépszerűbb induló az ellenzéki Aleksandar Sapic olimpiai ezüst- és bronzérmes vízilabdázó nevével fémjelzett lista, amely a voksok 4,9 százalékát szerezheti meg. Bejuthat még a szintén ellenzéki Szabad Polgárok Mozgalma (3,4 százalék), a Vojislav Seselj vezette Szerb Radikális Párt (3,4 százalék), illetve a Seprű 2020 nevet viselő ellenzéki tömörülés listája (3 százalék).



A mintegy 250 ezres vajdasági magyarság legerősebb pártja, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) egyedüli magyar pártként indul a választásokon. Az eddigi kormánykoalícióhoz tartozó VMSZ-nek négy képviselője volt a belgrádi törvényhozásban, a vajdasági parlamentben pedig hatan képviselték a legnagyobb délvidéki magyar pártot, köztük házelnökként Pásztor István pártelnök.



A vajdasági tartományi parlament 120 helyéért 9 lista jelöltjei versengenek.



A közvélemény-kutatások azt mutatják, hogy a vajdasági parlamentben sem lesz nagy átrendeződés, a tartományt a következő négy évben is - a szerb kormányhoz hasonlóan - a Szerb Haladó Párt, a Szerbiai Szocialista Párt és a Vajdasági Magyar Szövetség koalíciója vezetheti.



Az önkormányzatok közül Zentán, Magyarkanizsán és Topolyán volt polgármestere a VMSZ-nek, de a várakozások szerint a három település megtartása mellett Szabadkát és Kishegyest is újra magyar polgármester vezetheti majd.



Az országos és a tartományi választás mellett 174 önkormányzatban is megválasztják a helyi vezetést.



A többpártrendszer szerbiai bevezetése óta ez lesz a tizenkettedik parlamenti választás. 1990 óta negyedszer történik meg, hogy egy időben rendeznek önkormányzati, tartományi és parlamenti szavazást, a legutóbb erre négy éve volt példa.



A választópolgárok vasárnap 7 és 20 óra között adhatják le voksaikat. A végleges eredményeket az urnazárást követően a legkésőbb 96 órán belül, vagyis június 25-ig nyilvánosságra hozzák, ám az első eredmények már a választás éjszakáján várhatók.



A szerbiai válságstáb és a választási bizottság döntése értelmében a vasárnapi voksoláson a szavazatszedőknek kötelező, míg a szavazópolgároknak ajánlott a maszk és a kesztyű használata használata és a kellő távolság tartása egymástól. (MTI)



Fotó: Arnaud Jaegers/unsplash.com

