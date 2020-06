Az Európai Bíróság szerint sérti az EU-s jogot a magyarországi civiltörvény

Az Európai Unió Bírósága szerint nem egyeztethetőek össze az uniós joggal azok a korlátozások, amelyeket a magyar kormány előírt azon civil szervezetek számára, amelyeket Magyarországon kívül letelepedett személyek finanszíroznak.



A csütörtöki döntéssel a bíróság helyt adott az Európai Bizottság által Magyarországgal szemben benyújtott, kötelezettségszegés megállapítása iránti keresetnek.



A bíróság megállapította, hogy Magyarország azáltal, hogy nyilvántartásba vételi, bejelentési és közzétételi kötelezettségeket írt elő a bizonyos összeghatárt meghaladó mértékű külföldi támogatásban közvetlenül vagy közvetve részesülő civil szervezetek egyes kategóriái tekintetében, és szankciókat helyezett kilátásba a kötelezettségeknek eleget nem tévő szervezetekkel szemben, a szóban forgó szervezetek és a számukra ilyen támogatást nyújtó személyek vonatkozásában hátrányosan megkülönböztető és indokolatlan korlátozásokat vezetett be.



Magyarország 2017-ben a külföldi szervezetek átláthatóságáról szóló törvényt fogadott el, amely nyilvántartásba vételi, bejelentési és átláthatósági kötelezettségeket vezetett be az 500 ezer forintot meghaladó külföldi támogatásban részesülő civil szervezetek egyes kategóriai tekintetében, amennyiben az éves támogatási összeg meghaladja a 7,2 millió forintot.



Az Európai Bíróság szerint összesen öt területen sérti a magyar civiltörvény az uniós joganyagot. A bírósági döntés szerint a törvény sérti az egyesülés szabadságát is, amely a demokratikus és plurális társadalmak egyik alapköve.



Érvelésük szerint a törvény inkább elvi jellegű, mivel az sugallja - különbségtétel nélkül - , hogy a civil szervezetek bármilyen külföldi finanszírozása önmagában véve gyanús.



A a külföldről támogatott civil szervezetekre vonatkozó törvény miatt 2017 júliusában indított kötelezettségszegési eljárást az Európai Bizottság. (vg.hu/index.hu/hírszerk.)



