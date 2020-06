Sok országban újra emelkedik a napi fertőzésszám

A szigorú intézkedések újbóli bevezetését sürgette a határokon az új koronavírussal fertőzöttek számának növekedése miatt Bojana Beovic, a szlovén kormány koronavírus-járvánnyal foglakozó szakbizottságának vezetője - írta a helyi sajtó szerdán.



A szakember a szlovén közszolgálati rádióban nyilatkozva elmondta: miután közel egy hónapig nulla és egy közé volt tehető a napi fertőzöttek száma, június 5-én öttel, a múlt héten tizeneggyel, ezen a héten hétfőn és kedden pedig már héttel nőtt az új diagnosztizált betegek száma az országban. Beovic szerint főleg a balkáni országokból importált esetekről van szó, vagy olyan kontaktszemélyekről, akik kapcsolatban álltak a fertőzöttekkel.



Mint mondta, napi szinte "importálnak" egyedi eseteket külföldről, és ilyen magatartással - a maszkok viselésének elhagyásával és a gyakoribb társasági érintkezéssel - a helyzet egyre veszélyesebbé válhat. "Nagyon rövid idő alatt a vírus széles körű terjedésének lehetünk tanúi" - húzta alá. Ismét korlátozni kellene a határátlépéseket, hogy a közegészségügyi intézet a járványhelyzettől függően "vörös és feketelistára" vegye fel az országokat - közölte.



A kormány szerdai jelentése szerint az elmúlt 24 órában néggyel, 1503-ra nőtt az új koronavírussal diagnosztizált fertőzöttek száma, és nem regisztráltak új halálesetet, így a járvány halálos áldozatainak száma 109 maradt. A diagnosztizált betegek közül mindössze heten vannak kórházban, közülük egyet ápolnak intenzív osztályon.



A szomszédos Horvátországban a legfrissebb adatok szerint az elmúlt egy napban hárommal, 2258-ra nőtt az új koronavírussal fertőzöttek száma, és nem regisztráltak új halálesetet, így a járvány halálos áldozatainak száma 107 maradt. Az első fertőzés több mint három hónappal ezelőtti megjelenése óta 2141 beteget nyilvánítottak gyógyultnak. A diagnosztizált betegek közül tízen vannak kórházban, közülük senki nincs lélegeztetőgépen. A válságstáb közleménye szerint behurcolt esetekről van szó, valamint egy olyan emberről, aki külföldi állampolgárral érintkezett. Kedden negyven embernek kellett házi karanténba vonulnia az új fertőzések miatt.



Zágráb és Ljubljana - április végétől és május elejétől - szigorú óvintézkedések mellett - fokozatosan feloldotta a korlátozásokat, és újraindította a gazdaságot, valamint megnyitotta határait több uniós ország állampolgárai előtt. Szlovénia hétfőtől az Olaszországgal közös összes határátkelőhelyet is megnyitotta.



Koszovóban rekordot döntött az új koronavírus-fertőzöttek száma, holott a pristinai vezetés azt hitte, már véget ér a járvány az országban. Egy nap alatt 1615-ről 1756-ra nőtt a regisztrált esetek száma. A 141 új fertőzött rekordnak számít a kis balkáni államban, korábban még nem regisztráltak egy nap alatt ilyen sok esetet.



Szerbiában keddről szerdára 12 367-ről 12 426-ra emelkedett a regisztrált fertőzöttek száma. Észak-Macedóniában 4157-ről 4299-re emelkedett az igazolt fertőzöttek száma. Egy nap alatt nyolcan haltak bele a Covid-19 betegség szövődményeibe, és ezzel 201-re nőtt az elhunytak száma.



Bosznia-Hercegovinában egy nap alatt 3031-ről 3087-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma, az utóbbi 24 órában hárman haltak bele a betegség következményeibe, így 168-ra emelkedett a Covid-19 betegség halottainak száma.



Svédországban szerdára meghaladta az ötezret a koronavírus-járvány halottainak száma - adta hírül a skandináv ország közegészségügyi hatósága. Százketten vesztették életüket 24 óra alatt, és a ragály összes áldozata immár 5041 halott, ami - tekintettel az ország mindössze 9,3 milliós lakosságára - kirívóan rossz mutató.



Közel egy hete száz alatt van a koronavírus-fertőzéssel újonnan regisztráltak napi száma Belgiumban. 24 embert szállítottak kórházba, a halottak száma valamivel emelkedett. Két brüsszeli iskolában is találtak fertőzött gyerekeket. Hollandia az új fertőzöttek, valamint a vírus következtében elhunytak száma enyhe csökkenéséről számolt be.



Negyvenhárommal emelkedett a koronavírus miatt elhunytak és 329-cel a fertőzöttek száma egy nap alatt Olaszországban, és továbbra is az északi Lombardia a legsúlyosabban érintett olasz tartomány az olasz polgári védelmi hatóság szerda esti adatai szerint. Lombardiában 242 új fertőzöttet regisztráltak és tizennégy halálesetet az utóbbi 24 órában. A legfrissebb országos összesítés szerint a halottak száma elérte a 34 448-at, a fertőzötteké pedig 327 828-at.



Irakban napi rekordot döntött a bizonyítottan koronavírus-fertőzöttek és az újabb halálesetek száma - adta hírül szerdán az iraki egészségügyi minisztérium. Szerdára további 1554 emberről derült ki, hogy megkapta a fertőzést. Az arab országban így már 24245-en biztosan megfertőződtek a vírus által a járvány kezdete óta. A betegség miatt elhunytak száma szerdára - ugyancsak az utóbbi 24 órában - 61-gyel, 773-ra emelkedett.



Brazíliában egy nap alatt újabb 37 300 emberről bizonyosodott be, hogy koronavírus-fertőzött. Ilyen méretű tömeges napi növekedésre még nem volt példa a vírus megjelenése óta az országban- tájékoztatott a brazil egészségügyi minisztérium. Hétfő estétől kedd estig 1338 beteg halt meg a fertőzés miatt, ennél több napi áldozata eddig csak egyszer volt a kórnak.



Több mint ezerkétszáz járatot töröltek Peking két nemzetközi repülőterén a koronavírus okozta megbetegedések növekvő száma miatt - számolt be a China Daily című kínai pártlap szerdán. A kínai fővárosban kedd estig 29 lakónegyedet helyeztek vesztegzár alá, négy kerületben rendeltek el készültséget, 276 élelmiszerpiacot fertőtlenítettek, és 11 földalatti vagy félszuterén piacot zártak be a Global Times kínai lap információi szerint.



Világszerte 8 173 940 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 443 685, a gyógyultaké pedig 3 955 169 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem szerda reggeli összesítése szerint. (mti)

